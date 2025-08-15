EE.UU. orquesta operaciones psicológicas para someter a naciones soberanas

Estados Unidos es “el gran artífice de operaciones psicológicas» que buscan desestabilizar a las naciones soberanas para someterlas, así lo manifestó este viernes el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez durante su programa radial Cable a Tierra.

En el caso de Venezuela, el también ministro del Poder Popular para la Comunicación, indicó que el imperio norteamericano continúa con narrativas fascistas, esta vez vinculando al país y al presidente Nicolás Maduro Moros, con la organización criminal Cártel de los Soles.

“Pasan del terrorismo a las drogas, el mismo modus operandi forma parte de una operación psicológica (…) Estas narrativas son un insulto a la inteligencia humana, es una narrativa que se cae por sí misma por ser tan poco recurrente y tiene la característica de ser improvisadas” dijo.

En ese sentido, explicó que estas acciones son una nueva modalidad para cambiar el escenario geopolítico y geoeconómico que vive el país norteamericano. Además, señaló que tienen un solo objetivo: apoderarse de los bienes naturales de Venezuela, para poder superar la crisis económica y financiera que enfrentan.

“Esta nueva fase responde a una urgencia geopolítica de momento (…) Lo que sí ha hecho Estados Unidos es robarle a todos los venezolanos y venezolanas, inclusos a los opositores, robarles los bienes de nuestra nación, además del bloqueo, han robado, y lo hicieron al inventar una narrativa como la autoproclamación de Juan Guaidó en el 2019″, precisó.

Sin embargo, detalló que el Gobierno Bolivariano y el pueblo venezolano han sabido derrotar la guerra cognitiva y los incesantes ataques imperialistas consolidando la paz y la tranquilidad en la nación.

Nueva Democracia

Asimismo, el vicepresidente sectorial indicó que tras las jornadas electorales que se vivieron desde el pasado 28 de julio del 2024 hasta el 27 de julio del 2025, surgió una nueva etapa de democracia bolivariana.

En su alocución, manifestó que tras estos procesos electorales también nació una nueva oposición, que hasta ahora, ha demostrado que quiere trabajar por la paz y el desarrollo de Venezuela, lo que significa que quedó atrás la vieja oposición fascista.

“El pueblo ha hablado a través de su voto, esto plantea un nuevo panorama político al país porque surgió una nueva oposición democrática. Esto preocupa muchísimo a quienes quieren utilizar el discurso de la democracia para atacar”, dijo.

Ñáñez reconoció que tras este proceso electoral quedó demostrado que el pueblo venezolano quiere paz, pese a los incesantes ataques imperiales para tomar el poder de Venezuela.

“Son números que se ven en la calle, en la comunidad, en los comercios, en la vida cotidiana de la gente que, pese a la narrativa, el despliegue de propagandas en las redes sociales. Están en lo suyo que es el derecho de preservar la paz, y sobre esa paz construir una vida mejor, tener mejores condiciones como ciudadanos, mejores condiciones laborales, económicas y tener mejores relaciones con el Estado”, puntualizó.

T/VTV