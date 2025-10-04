EE. UU. pretende agresión armada contra Venezuela para imponer un gobierno títere

“El pueblo de los Estados Unidos (EE. UU.) está muy consciente de que lo que se pretende contra Venezuela es una agresión armada para imponer gobiernos títeres y para robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales de una patria que va levantando su camino con su propio modelo”, denunció el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros.

Durante la clausura de la Conferencia Internacional Colonialismo, Necolonialismo y los Despojo, efectuada en Caracas, expresó que la nación venezolana ha enfrentado una guerra multiforme, política, eléctrica, psicológica, y pese a eso ha salido adelante con la verdad y junto a pueblo.

Ante esta agresión, el jefe de Estado manifestó que el pueblo venezolano se ha preparado con una doctrina muy clara de Defensa Integral de la Nación, ya que «Venezuela tiene derecho a la paz, a la soberanía, a su existencia y no habrá imperio en este mundo que se lo arrebate».

“Deben saber nuestros hermanos del mundo que amamos la paz, la diplomacia, la convivencia, creemos en la palabra del ser humano, pero también creemos en la necesidad de defender el proyecto de vida y de nación original que fue fundado por los libertadores”, señaló, al destacar que si es necesario pasar de la forma de lucha no armada a la de lucha armada, el pueblo lo hará por la paz, la soberanía y por el derecho a la existencia.

T/VTV