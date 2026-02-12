EE.UU. ratifica compromiso de transformar relaciones con Venezuela mediante el comercio y la paz

El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, transmitió este miércoles un mensaje del presidente Donald Trump, expresando un compromiso firme para transformar la relación con Venezuela. Durante su intervención en el Palacio de Miraflores, Wright destacó que esta nueva etapa se enmarca en una agenda de unión para las América, basada en el comercio, la prosperidad y la generación de empleos para ambos pueblos.

Enfatizó que la visión del gobierno estadounidense se aleja de los conflictos y las acciones militares que han dominado otras regiones, enfocándose en buscar mejorar la calidad de vida y los salarios de todos los venezolanos mediante una cooperación económica transparente.

Prensa Presidencial