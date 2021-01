EEUU: 11 senadores rechazarán en el Congreso la victoria de Biden

Mediante un comunicado emitido el sábado, once senadores, senadores en funciones y cuatro recién electos, cuestionaron el resultado y criticaron al Congreso por no indagar el supuesto fraude electoral que su jefe, el republicano Donald Trump, aferrado al cargo de presidente de Estados Unidos, no deja de reclamar sin ofrecer pruebas.

“El Congreso debería nombrar inmediatamente una comisión electoral, con plena autoridad para investigar fraude electoral”, reza el documento.

Los senadores, encabezados por el senador conservador del estado de Texas, Ted Cruz, declararon que esta comisión debe llevar a cabo una auditoría de emergencia de 10 días sobre los resultados en los estados en disputa, advirtiendo de que si no se realiza esta auditoria se opondrán el 6 de enero la certificación del Congreso.

Hasta ahora, han fracasado todas las acciones legales de Trump y de su equipo a fin de probar un fraude electoral y revocar el resultado de los comicios presidenciales ganados por Biden.

Trump, rechazando la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones, insiste en que aún tiene posibilidades de impugnar los resultados electorales en base a un supuesto fraude masivo.

Por otra parte, varios grupos pro-Trump están incitando en línea a la desobediencia ciudadana y convocan a los descontentos a congregarse el 6 de enero en la capital.

F/Hispantv