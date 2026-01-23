EEUU abandona la OMS con 260 millones de dólares en cuotas impagas

Estados Unidos (EE. UU.) completó formalmente su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pese a mantener una deuda pendiente de 260 millones de dólares en cuotas correspondientes a 2024 y 2025, y tras violar disposiciones legales internas que exigen el pago total de obligaciones antes de la salida.

La medida, anunciada por Donald Trump en su primer día de mandato, en enero de 2025, se materializó este jueves tras la firma de un decreto ejecutivo titulado “Retirada de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud”.

La ley estadounidense establece un plazo de preaviso de un año y el cumplimiento de compromisos financieros vigentes antes de que el país pueda abandonar la OMS, según la resolución conjunta del Congreso de 1948. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que Washington no ha saldado sus deudas, lo que ha generado críticas jurídicas.

