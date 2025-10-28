EEUU asesina a 14 personas tras nuevo ataque a embarcaciones en el Caribe

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ordenó ataques armados contra embarcaciones en aguas del Caribe, que causó la muerte de 14 personas.

La operación fue dada a conocer por el secretario Pete Hegseth a través de sus canales oficiales, especificando que en el primer ataque murieron ocho personas, en el segundo cuatro y en el tercero dos.

Hegseth aseguró que no hubo víctimas entre las fuerzas estadounidenses. También reiteró que continuarán con su estrategia de rastreo, conexión de redes y eliminación de objetivos, como parte de su campaña contra el tráfico armado de drogas.

Desde septiembre, el Gobierno de EEUU ha llevado a cabo acciones similares en las zonas marítimas del Caribe y el Pacífico, sin presentar pruebas que relacionen los barcos atacados con actividades ilícitas.

Organizaciones internacionales y gobiernos han manifestado su rechazo a estas acciones por parte de la Administración de Donald Trump, considerando que constituyen ejecuciones sin juicio y violan las normas internacionales sobre navegación y soberanía marítima.

