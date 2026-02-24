Desde EEUU llegaron 134 venezolanos mediante Vuelta a la Patria

El vuelo 115 de la Gran Misión Vuelta a la Patria llegó este lunes procedente de Miami, Florida, Estados Unidos, con 134 connacionales a bordo.

114 hombres y 17 mujeres, así como 1 joven y 2 niños, llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, donde los órganos de seguridad ciudadana, en conjunto con diferentes instituciones del Gobierno Nacional les recibieron con los protocolos de seguridad correspondientes.

Así, las personas recibieron atención médica, para que luego los organismos de seguridad les trasladaran a sus hogares.

Todo para garantizar un trabajo de reunificación familiar para garantizar que cada ciudadano, de los 134 que arribaron al país, llegue sano y salvo, informó el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en nota de prensa.

F/Radio Miraflores