EEUU: Patrimonio cultural de nativos americanos vendido por más de dos millones de dólares

Una cueva en el estado de Misuri, EEUU, que contiene obras de arte de los nativos americanos de más de 1.000 años de antigüedad, fue vendida este martes junto con 17 hectáreas de colinas que la rodean cerca de la ciudad de Warrenton, al este del estado, en una subasta por 2,2 millones de dólares.

La venta del lugar, conocido como ‘Cueva de las imágenes’, ha generado gran decepción entre los líderes nativos de la Nación Osage, que calificaron la venta de «verdaderamente desgarradora», ya que esperaban comprar el terreno para «proteger y preservar un sitio sagrado» para ellos, ya que era el lugar donde se celebraban rituales y se enterraba a los muertos, según un comunicado citado por AP.

