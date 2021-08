EEUU pide a los afganos no acercarse al aeropuerto de Kabul

Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia advirtieron este jueves a sus ciudadanos no acercarse al aeropuerto de Kabul debido a una presunta amenaza terrorista.

La Embajada de EEUU en la capital afgana recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se marchen de inmediato del aeropuerto de Kabul debido a «amenazas de seguridad fuera de las puertas», informaron medios estadounidenses.

El presidente de Estado Unidos, Joe Biden, reconoció el pasado martes el aumento de la amenaza terrorista en el aeropuerto, mientras se mantiene la decisión de no ampliar el plazo de evacuación más allá del 31 de agosto.

Por su parte el departamento de asuntos exteriores de Australia dijo que había una «amenaza continua y muy alta de ataque terrorista».

«No viaje al aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul. Si se encuentra en el área del aeropuerto, muévase a un lugar seguro y espere más consejos».

US, UK & Australia issues advisory for citizens to not go near Hamid Karzai airport in Kabul, all 3 advisories are around the same time…seems some intel…only Australia advisory sheds some light it says potential terror attack, US & UK have given no reason#Afghanistan

— Sachin Singh (@sachinsingh1010) August 26, 2021