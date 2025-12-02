EEUU pide autorización a Venezuela para reanudar vuelos de repatriación

El Gobierno de Venezuela informó que EE.UU. le solicitó autorización para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde el país norteamericano.

En un comunicado publicado por el Ministerio de Transporte en sus redes sociales, se informa que la solicitud fue hecha por EE.UU. al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, que es la autoridad venezolana en la materia.

Tras esa petición, el Ministerio de Transporte notificó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, autorizó el ingreso al espacio aéreo del país suramericano de las aeronaves operadas por la empresa Eastern Airlines LLC con la ruta Phoenix, Arizona-Maiquetía, La Guaira, con número de vuelo EAL8280/8281.

La aeronave autorizada es la B777-200 con matrículas N771KW (principal) y N825KW (alterna).

Reanudación de vuelos con repatriados

Se espera que este vuelo aterrice en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar «como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los miércoles y viernes», dice el comunicado, tras el «acuerdo suscrito entre nuestro Gobierno y la administración estadounidense».

Los vuelos de repatriación habían sido suspendidos unilateralmente por EE.UU., según denunció el Gobierno venezolano el pasado 29 de noviembre. Hasta ese momento se habían llevado a cabo 75 viajes que devolvieron a su país a 13.956 venezolanos.

La solicitud de Washington para reanudar la repatriación de venezolanos ocurre días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara en sus redes que el espacio aéreo venezolano debía considerarse «cerrado en su totalidad», a pesar de que el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, establecido en 1944, dispone que cada Estado tiene soberanía completa sobre sus cielos.

Caracas tachó de «ilícita e ilegítima» la aseveración de Trump, que además calificó como un «acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad» del país suramericano. Por ello, en respuesta, anunció la activación de «todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional» para conseguir el cese de esa acción.

En ese mismo orden, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés) emitió el pasado 21 de noviembre un aviso para pilotos (NOTAM) en el que se les notifica sobre la «situación potencialmente peligrosa en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía». Esta advertencia generó que algunas aerolíneas internacionales suspendieran sus vuelos al país suramericano, por lo que Caracas anunció que revocaría la concesión de seis empresas aéreas, acusándolas de sumarse a «las acciones de terrorismo» promovidas por el Gobierno estadounidense.

