EEUU pretende sembrar desde Venezuela un conflicto en América

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, denuncia que Estados Unidos (EE.UU.) pretende desde Venezuela «sembrar un conflicto en América, con las acciones que está tomando».

Durante el balance de defensa de la soberanía, el ministro para la Defensa, Padrino López, instó a estar «pendiente de los acontecimientos del mundo» para no permitir plantar en el territorio venezolano el nazismo que «busca en la humanidad entera el desequilibrio».

«Hoy vemos a unos EE. UU. retando y desafiando a China, vemos al occidente colectivo que pretende tercerizar una guerra en Rusia, el genocidio en Gaza y el mundo inerte y en silencio, pero con un profundo rechazo en el corazón de los pueblos del mundo contra tales atrocidades», expresó.

Asimismo, resaltó que «la verdad y la justicia no necesitan de otro apoyo que de sí mismas para presentarse» y que cuando se habla de los distintos conflictos del mundo, «no vemos otra víctima que la verdad y es lo que nosotros estamos defendiendo, nuestra verdad con la fusión de la popular-militar-policial en todo el territorio nacional (…) podemos decir que tenemos un país en paz».

F/VTV