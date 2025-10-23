EEUU pretenden perturbar los acuerdos gasíferos que tiene Venezuela con el Caribe

Venezuela denuncia las amenazas guerreristas de Estados Unidos (EE.UU) en contra de la nación bolivariana y contra los países del Caribe: «Buscan robar nuestros recursos de hidrocarburos, petróleo, gas y pretenden perturbar los acuerdos gasíferos que tiene el país con el Caribe», así lo afirmó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, durante la reunión ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas.

Durante su intervención exaltó que los EE. UU. «Le está vendiendo fantasías a un gobierno en específico en el Caribe, pensando que pueden robarle el gas a Venezuela y entregárselos». Asimismo, destacó que se sabe el impacto que va a tener el Fuerza de Siberia 2, que conecta Rusia con China para el suministro de gas al país oriental y a otros países de Asia.

Resaltó el crecimiento económico y poblacional que impulsará la demanda de la energía y «se estima que para el 2040 se originará en el sur global», en la que la población mundial aumentará en más de mil quinientos millones de personas para el año 2050, que «estarán concentrados en los países en desarrollo, en los cuales crecerá el doble».

La ministra de Hidrocarburo aseveró que la demanda de gas crecerá en más de un 60% para el 2040, en la que se reflejará en China, India y el resto de los países asiáticos, así como los avances tecnológicos, donde los costos de las «tecnologías limpias se reducirán ampliamente, donde el consumo de la IA y la digitalización crecerá enormemente».

Expresó que enaltece el papel de la organización «porque aquí están el 60% de las reservas mundiales probadas de gas» y Venezuela reconoce su voz ante la materia y manifestó que el país siempre seguirá defendiendo «el uso soberano de sus recursos energéticos, del petróleo y del gas y sus recursos naturales (…) y abogará por el desarrollo compartido de los pueblos».

F/VTV