EEUU prohíbe entrada de ocho miembros de la delegación cubana al Clásico Mundial de Béisbol

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) denunció públicamente la negativa de Estados Unidos a otorgar visas a varios integrantes de la selección nacional que debía participar en el VI Clásico Mundial de Béisbol del mes de marzo.

Según el comunicado oficial difundido en su cuenta de X, fueron rechazadas ocho solicitudes de visado correspondientes a jugadores y directivos, quienes ejercían funciones primordiales.

Washington fundamentó la decisión en la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece restricciones para países que, a juicio del gobierno estadounidense, no cooperan en materia migratoria. Cuba fue incluida en esa categoría, lo que derivó en la negativa de entrada para parte de su delegación deportiva.

El equipo cubano, conocido popularmente como Team Asere, aspiraba a mejorar el desempeño alcanzado en el Clásico de 2023, donde logró un cuarto lugar histórico. A su vez, en el comunicado, la FCBS afirmó que esta decisión “irrespeta la esencia del deporte y la responsabilidad inherente a sus protagonistas, colocando a nuestra delegación en evidente desventaja”.

La institución subrayó que la política aplicada carece de fundamentos sólidos y, en consecuencia, resta valor a la esencia de estos eventos internacionales, debilitando tanto su credibilidad como el prestigio de las diferentes sedes del Clásico Mundial.

La selección cubana estaba programada para integrar el Grupo A, junto con Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá. Los partidos de esta fase se disputarían en Miami, Florida, y Houston, Texas, sedes que ahora quedan en duda para la representación cubana debido a la falta de visados.

Entre los afectados se encuentran tres peloteros, además del presidente de la FCBS, Juan Reinaldo Pérez Pardo, el secretario general Carlos del Pino Muñoz y el entrenador de pitcheo Pedro Luis Lazo, figuras consideradas esenciales dentro de la estructura del equipo.

La federación asegura que las solicitudes fueron presentadas con meses de antelación, sin obtener respuesta favorable. La negativa se enmarca en la política de presión que Estados Unidos mantiene sobre Cuba, vinculada también al recrudecimiento del bloqueo económico. La FCBS adelantó que en los próximos días dará a conocer su decisión definitiva sobre la participación en el torneo, lo que podría dejar al país fuera de la competencia internacional

