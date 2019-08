EEUU: Tiroteo en un centro comercial de Texas deja 20 víctimas

Un tiroteo registrado este sábado en un centro comercial de El Paso, en el estado de Texas (EEUU), ha dejado entre 15 y 20 víctimas.

“Tenemos entre 15 y 20 víctimas, no sabemos la cantidad de muertes”, ha informado el vicegobernador de Texas, Dan Patrick. El asalto ha tenido lugar aproximadamente a las 11:00, hora local, cerca de la tienda Walmart en el centro comercial Cielo Vista.

De acuerdo con los informes policiales, un sospechoso de 21 años está bajo custodia y otros dos han sido vistos en el lugar del ataque, aunque no se sabe de inmediato si estos están involucrados en la masacre. Los agentes están buscando al o los autores de la balacera.

Los uniformados ya han evacuado la zona y ha pedido a los ciudadanos que se mantengan alejados del área del centro comercial.

Según reportes preliminares, un hombre armado con un fusil comenzó a disparar en el estacionamiento de Walmart, cerca de los bulevares Hawkins y Gateway East. Otros informes indican la presencia de un segundo atacante que portaba un rifle.

Vídeos grabados por celulares y publicados en las redes sociales muestran a la gente que huye en pánico de la zona.

La organización Gun Violence Archive (GVA) ha contabilizado de que, entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2019, se produjeron unos 32 896 incidentes relacionados con armas de fuego que dejaron 8666 muertos en EEUU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha condenado el tiroteo que se produjo este 3 de agosto en el interior y en las cercanías del centro comercial Cielo Vista en El Paso, Texas (EE.UU.).

«Tiroteos terribles en El Paso, Texas. Los reportes son muy malos, [hay] muchos muertos», ha declarado a través de su cuenta personal de Twitter.

El mandatario ha señalado que está trabajando con las autoridades locales y estatales, así como fuerzas del orden. Además, ha afirmado haber prometido al gobernador de Texas «apoyo total del Gobierno federal».

«¡Que Dios esté con todos ustedes!», ha dicho.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de agosto de 2019