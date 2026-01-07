EEUU utilizó misiles guiados de precisión para atacar centros de investigaciones del IVIC

El ataque de Estados Unidos que destruyó cinco centros de investigación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) fueron perpetrados con bombas guiadas de planeo de precisión, denunció Dr. Alberto Quintero, viceministro de Aplicación del Conocimiento Científico del ministerio de Ciencia y Tecnología.

A través de un video, divulgado por la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriel Jiménez, el también director del IVIC detalló que el misil utilizado «es del tipo AGM-154C-1, una bomba guiada de planeo de precisión de más de cuatro metros de largo, diseñada con tecnología infrarroja y enlace de datos para atacar objetivos en movimiento, como buques o defensas consteladas».

Asimismo, resaltó que, de acuerdo a la investigación adelantada por el IVIC, en el ataque se utilizó aviones de bombardeo estratégicos capaces de neutralizar sistemas de radar con tecnología de sigilo.

Ante esta situación, Quintero exhortó a la comunidad científica nacional e internacional a rechazar este tipo de agresión que atenta contra la paz de los pueblos.

«Agredir a la población, promover la guerra y atacar instalaciones civiles, militares y centros de investigación científica, perturbando a un pueblo que dormía en paz, no son más que actos terroristas y crímenes de lesa humanidad», puntualizó al tiempo que rechazó el uso del conocimiento, la ciencia y la tecnología como herramientas de guerra que destruyen comunidades.

REDACCIÓN MAZO