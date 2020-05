EEUU y Colombia organizaron incursión mercenaria contra Venezuela

La acción ocurrió el domingo pasado en la madrugada en la costa del estado de La Guaira, y fue neutralizada por la FANB y las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana

Jorge Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, ofreció detalles sobre la incursión terrorista contra Venezuela del 3 de mayo u señaló: «El Gobierno de Colombia utiliza su territorio para planificar, entrenar y proporcionar logística a todos aquellos que procuren actos de violencia contra Venezuela».

El ministro presentó pruebas de las acciones terroristas que se preparan en Colombia contra el país. “Estamos aquí para presentar a todo el pueblo hechos muy graves que afortunadamente pudieron ser evitados por el Gobierno Bolivariano”, expresó.

«El 25 de marzo de este año, nosotros, por orden el presidente Nicolás Maduro, salimos a la opinión pública y señalamos varios elementos sobre el entrenamiento de paramilitares en campamentos colombianos», recordó Jorge Rodríguez.

Explicó que el diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato Juan Guaidó contrató a mercenarios para una incursión terrorista en Venezuela, lo que queda en evidencia en el contrato firmado con la empresa de seguridad privada estadounidense Silvercorp USA.

En transmisión de Venezolana de Televisión destacó: «Lo primero que quedó claro fue el nivel de ruindad del Gobierno de Donald Trump y el de Colombia, que aprovechan la situación que tiene amenazado a todo el mundo para atacar a Venezuela».

Reiteró que el autoproclamado presidente Juan Guaidó también está claramente vinculado con el plan terrorista que se detectó desde abril pasado.

Asimismo el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información lamentó que el Gobierno de Colombia se haya dedicado a conspirar contra el Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.

«Algunos elementos quedan perfectamente claros y se irán clarificando aún más en la medida en que avancen las investigaciones sobre la ya desmantelada incursión con participación de mercenarios, desertores, narcotraficantes y exboinas verdes», destacó.

Enfatizó entre los elementos mencionados, «el compromiso absoluto, real, demostrado, de Juan Guaidó y de sus círculos cercanos con todas las acciones agresivas y de esta especialmente hay pruebas testimoniales”.

Entrenados en finca de Riohacha

Jorge Rodríguez comentó que los mercenarios que protagonizaron la incursión paramilitar frustrada en La Guaira fueron entrenados en una finca ubicada en Riohacha, al norte de Colombia.

«Los mercenarios salieron de un finca colombiana a 11°53’50.6» segundos norte y 72°14’03.1» segundos oeste, en esa ubicación se apostaron los mercenarios para proceder a la salida para desembarcar luego en costas venezolanas», señaló.

El vicepresidente precisó que el campo de entrenamiento está ubicado en una finca de Elkin Javier López Torres, alias «Doble Rueda», quien es familiar de Marta González, esposa de Clíver Alcalá Cordones, militar desertor venezolano involucrado en planes desestabilizadores contra el país.

De esa ubicación partieron el 2 de mayo en horas de la tarde con destino a las costas venezolanas dos lanchas, y otra con al menos 12 personas a bordo, que era comandada por Robert Colina Ibarra, alias “Pantera”, quien resultó abatido en la operación.

“Pantera” se encargó de despejar la vía marítima para el zarpe de la segunda lancha con al menos 50 personas a bordo, incluido el jefe de la operación, Antonio Sequea, y entrenadores norteamericanos.

Una vez en La Guaira iban a ser recibidos por un agente de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) identificado como José Alberto Socorro Hernández, alias “Pepero”, quien disponía de camionetas y armas para llevar a cabo los actos terroristas contra instituciones venezolanas y altos funcionarios del país.

Rodríguez detalló que durante el viaje de la segunda embarcación esta sufrió un desperfecto que ocasionó un retraso. Posteriormente empezó un enfrentamiento entre Sequea, jefe de la operación, y “Pantera”, por ser una persona cercana a Clíver Alcalá.

«Alcalá recibió un golpe de Estado» de su círculo paramilitar, acotó Rodríguez, en alusión a que Iván Simonovis, prófugo de la justicia, conspiró con Sequea para desplazar a Cliver Alcalá y nombrar a Sequea como jefe de la operación terrorista.

«Cuando la lancha llega a Macuto, en La Guaira, Alias ‘Pepero’ (agente de la DEA) tenía un juego de luces y señas que fueron vistas por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quienes ya tenían información del desembarque de terroristas».

En esa operación es capturado “Pepero”. Durante el desembarque de la lancha de “Pantera” este dispara contra de los efectivos de seguridad del Estado y resultan abatidos seis mercenarios, cinco fueron detenidos y uno se encuentra desaparecido.

«Cuando de manera tardía se acercan a la costa de La Guaira, Antonio Sequea abre un teléfono satelital y se conecta vía Twitter y se entera del enfrentamiento entre la FANB y el primer grupo de terroristas, así decide (Sequea) viajar hacia Bonaire, pero sin combustible suficiente».

Rodríguez precisó que por el desperfecto, la embarcación comenzó a recorrer las costas del estado Aragua para desembarcar a grupos de mercenarios. «Entre ayer y hoy tenemos un grupo importante de terroristas», señaló.

Ocho implicados fueron capturados por organismos castrenses del estado Aragua y hasta el momento efectivos de seguridad del Estado están tras la búsqueda de los demás terroristas, apuntó el vicepresidente.

Agente de la DEA capturado revela conexión narcoparamilitar con magnicidio frustrado

El narcotraficante de la Administración para el Control de Drogas (DEA), José Alberto Socorro Hernández, alias “Pepero”, reveló este martes las conexiones narcoparamilitares con la frustrada incursión mercenaria en las playas de Macuto, La Guaira, y confirmó además la participación de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia en el plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.

Jorge Rodríguez presentó el testimonio audiovisual del mercenario, capturado con otro grupo de paramilitares en el litoral venezolano, en el que confesó que fue contactado por el exoficial desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Antonio Sequea Torres, alias “León”, quien junto con sus dos hermanos, desertores también, durante dos meses planificó la operación terrorista en su casa.

“Conocí a Antonio Sequea Torres en el gimnasio de Los Naranjos (Miranda), tuvimos una amistad por gimnasio, par de veces, coincidimos por las noches en lugares nocturnos, sin ningún tema político, hasta el primero de mayo (2019), cuando fui contactado por él después de la intentona de golpe de Estado y la fuga de Leopoldo López. Fui contactado para quedarse dos días en mi casa. Estaba con sus dos hermanos, Juven y Juvenal Sequea. Cuando fueron a mi casa se quedaron por dos meses. Luego fui a buscar una camioneta Four Runner gris blindada”, precisó.

Señaló que en la citada camioneta había tres mil dólares de los cuales le entregaron dos mil por los gastos de hospedaje. Tiempo después lo contactó “Pepero”, desde territorio colombiano, y cada 15 días se comunicaban Y agregó que al cabo de tres meses “me pidió que recogiera unas armas en Los Naranjos, un señor me las entregó”.

“Me entregaron una Afag, dos R-15, dos AK, una Glock y una beretta, estaban en estado de óxido. Posterior a eso me entregó 10 mil tiros una muchacha, que desconozco, en una camioneta blanca. Me pide que las lave, las limpie y les haga mantenimiento. Acudo a ‘Martín’ para que me preste su casa para lavar las municiones y todas las armas. Esas mismas armas fueron trasladadas hacia La Guaira, que iba a ser el punto de llegada de ellos”, puntualizó.

El paramilitar también detalló que Sequea le pidió ubicar un lugar en el litoral para desembarcar. Al respecto, apuntó que ubicó a “Randy”, quien se encargó de bajar las armas y recibir los próximos vehículos.

“Ellos me pasaban los números, yo se los pasaba a Randy y él recogía todos los vehículos para llevarlos al sitio”, subrayó. Y agregó que en coordinación con “Martín” y “Randy” dispusieron de un total de ocho camionetas para la operación terrorista.

El vicepresidente detalló que los paramilitares habían planificado acondicionar los vehículos como unidades de afuste con ametralladoras para realizar ataques.

El paramilitar aprehendido por los órganos de inteligencia del Estado añadió que entre las camionetas más importantes para el despliegue armado estaban una Ford doble cabina y una Hilux del mismo color, “las cuales eran las que tenían las Afag en el techo”.

El paramilitar señaló que le solicitaron dos motores para una lancha. “Yo les pasé fotos a Antonio (Sequea)”, indicó alias “Pepero”, que indicó que mientras la lancha fue facilitada por Randy, los dos motores los consiguieron en Higuerote, pagados por Alejandro Pimienta con intereses al cabo de 15 días.

“Fueron instalados en Higuerote con su capitán ‘Tiburón’, de ahí partió a la Guajirita junto a la de Punto Fijo. Por la lancha de Tiburón, que estaba falta de motores, fueron varias personas la ayuda para la instalación. Un lanchero que contactó el mecánico y Alejandro, que fue el prestamista que dio el dinero para los motores”, dijo.

El vicepresidente Jorge Rodríguez ofreció más detalles sobre la incursión marítima, neutralizada por cuerpos de seguridad el domingo 3 de mayo, y reiteró que el Gobierno del vecino país ha facilitado su territorio para planificar, entrenar y proporcionar logística a “todos aquellos que procuren actos de violencia contra Venezuela».

Asentó que el autoproclamado presidente Juan Guaidó está claramente vinculado con el plan que los órganos de inteligencia detectaron desde el pasado mes de abril, relacionado con la estrategia liderada por el exmilitar Cliver Alcalá.

Al referirse a la fallida incursión criminal en territorio nacional con la intención de asesinar a líderes del Gobierno, el vicepresidente señaló que parte “de lo que vendieron a los desertores es una visión completamente racista y ajena a la realidad del mundo entero”.

Rodríguez sostuvo que les hicieron creer que “el supremacismo blanco puede, la llamada ‘Teoría del Rambo’, que uno solo de esos gringos debidamente entrenado puede contra todo un ejército, y no pudo ni siquiera contra el aguerrido pueblo valiente de Chuao, dos milicianos y tres policías municipales que los capturaron allí en la localidad de Chuao, estado Aragua”.

Supremacismo blanco

Rodríguez dijo que en esa oportunidad se plasmaron los “guiones de Hollywood aderezados con un fundamentalismo religioso”, de allí “viene el nombre de Gedeón y las batallas de los israelíes” ya esto, como pueblo “ungido de Dios, se le agrega el componente hollywoodense de Rambo y que iban a llegar”, como pretendieron hacerlo en esta operación terrorista.

“Están completamente equivocados en su percepción”, advirtió Rodríguez, quien informó que hasta el momento han sido capturadas todas las personas que participaron y que se trasladaban en dos embarcaciones.

Hasta el momento han sido capturado “(…) Víctor Alejandro Pimienta Salazar, capitán desertor de la Guardia Nacional Bolivariana (jefe logístico que interactuaba con los narcotraficantes en Colombia), Rodolfo Jesús Rodríguez Orellana, Raúl Eduardo Manzanilla Almao, Wilmer Osvaldo Colina Sánchez, Antonio José Sequea Torres (jefe de la operación), Josnars Adolfo Baduel, Fernando Andrés Noya, Cosme Rafael Alcalá Acosta (uno de los tripulantes), Jefferson Fernando Díaz Vásquez, José Armando Alvarado Flores, Enderson Israel Ríos Marín, Luis Manuel Paiva Soto, Stewin Rojas Tapia, Rumi Mogollón Enderson”.

El vicepresidente precisó que en los actuales momentos “nos mantenemos en una persecución en caliente -para capturar- al resto de los terroristas que están en huida”.

Sobre la acción coordinada y dirigida por el capitán Robert Colina Ibarra, alias «Pantera», Jorge Rodríguez mostró este martes cómo se dio su acercamiento a la costa de Macuto y compartió imágenes del material incautado y ya ampliamente difundido que “incluía una serie de camionetas y armas que al mejor estilo de lo que han hecho las tropas mercenarias en Siria, Libia, Irak y Afganistán; iban a ser acondicionadas. Vehículos civiles iban a ser blindados e iban a colocarles armas de alta potencia para poder ejercer sus acciones de violencia”.

Mostró testimonios de cómo fueron conseguidas esas camionetas, al salir a la luz “parte del material que traían estas personas en las lanchas terroristas, los teléfonos satelitales a través del cual se comunicaban”.

Como cabo suelto, comentó Rodríguez, todavía “hay una situación que no se ha dilucidado bien y es por qué Sequea no contesta las llamadas telefónicas que alias ‘pantera’ le hace en el momento en que se están acercando a la costa de La Guaira”.

“Uno de los vehículos que se tenía con una ametralladora, se trataba de un arsenal preparado por el grupo de terroristas” pormenorizó.

Señaló, igualmente Rodríguez,: “En el momento que la lancha grande que no puede llegar a La Guaira porque ya la Fuerza Armada había controlado (la zona)-, entonces le quitan el techo a la lancha para que no pudiera ser identificado por los helicópteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con esa lancha, sin techo, se dirigen a la localidad de Chuao”.

En la madrugada de este domingo, las fuerzas de seguridad del Estado neutralizaron una invasión paramilitar vía marítima, procedente de Colombia, en las costas de Macuto, en el estado La Guaira.

Este lunes también fueron capturados ocho mercenarios de la denominada Operación Gedeón en Chuao, estado Aragua, que se encontraban en una embarcación en la zona costera.

