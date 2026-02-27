¡Eje Caracas – La Guaira! Más de 13 mil habitantes se beneficiarán con la recuperación del túnel El Amor

Este 27 de febrero, en el marco de la transformación vial del Distrito Capital, la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios realizó una inspección a los trabajos de rehabilitación integral del túnel El Amor, ubicado en el sector El Limón, del eje Caracas – La Guaira.

Durante la supervisión, el ministro de Transporte, V/A Aníbal Coronado, constató que la obra lleva un 83% de avance en las tareas que ejecuta la clase obrera en la zona, la cual busca garantizar el bienestar y la seguridad de 13.374 habitantes de la Comuna “Guaicamacuto Bicentenario Limón Nuevo Día”.

De esa manera, entre las acciones que realizan destacan la limpieza de drenajes, demolición de pavimento deteriorado y el vaciado de concreto para asegurar la durabilidad de la estructura, lo que demuestra el compromiso del Gobierno Bolivariano con la mejora de la movilidad y la seguridad vial en la capital.

Además, durante la inspección el líder de la cartera ministerial, aseveró que es posible lograr estos resultados en tiempo récord, gracias a la perfecta fusión entre los diferentes niveles de gobierno y el Poder Popular.

MinTransporte