Ejecutan simulacro de sismo en la Universidad Nacional de las Comunas

La Gobernación del estado Carabobo, a través del Sistema Integrado de Emergencias de la entidad, realizó un simulacro de sismo en la sede de la Universidad Nacional de las Comunas de Venezuela (Unacom) seccional Carabobo en el municipio Libertador, reseña una nota de prensa.

La presidenta del Sistema Integrado de Emergencias de la región, Biannit Rosendo, en compañía del director de la casa de estudios, Nerio Vargas, señaló que en esta actividad se ejecutó con la simulación de múltiples escenarios de emergencia que permitieron evaluar la respuesta operativa de los funcionarios de rescate.

“Seguimos trabajando en garantizar protección a la población, y en esta oportunidad se atendieron situaciones de orden público, desalojo seguro, primeros auxilios, rescate con cuerdas, búsqueda con el canino Tommy e incendio de vegetación, fortaleciendo así las estrategias de prevención y actuación ante eventos reales”, expresó.

Asimismo, precisó que este operativo dejó una demostración de la eficacia de las labores conjuntas articulado entre funcionarios, comunidades organizadas y las Unidades Populares de Gestión de Riesgo (Upgri), equipos comunitarios diseñados para fortalecer la capacidad de las comunidades en la prevención, mitigación y respuesta ante emergencias y desastres, en sintonía con el trabajo articulado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el gobernador Rafael Lacava.

Este tipo de jornadas cumple con lo establecido en el Plan de las Siete Transformaciones (7T) impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer la protección de los carabobeños ante cualquier eventualidad causada por fenómenos naturales.

