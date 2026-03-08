Ejecutivo convoca a juventud militar a Programa de Convivencia Democrática

La presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, realizó una invitación formal a los integrantes de las 12 academias militares para incorporarse al Programa de Convivencia Democrática y Paz. Explicó que esta iniciativa busca fomentar el respeto y el reconocimiento del otro, independientemente de las diferencias, con el objetivo de fortalecer el gentilicio y la historia común de la nación.

Rodríguez subrayó que quienes respeten la historia y los símbolos patrios deben reconocerse como hermanos.

La Mandataria Encargada destacó que el objetivo central es la convivencia basada en el respeto mutuo, integrando a los futuros líderes militares en procesos de diálogo y reconocimiento nacional dentro del marco de la Constitución.

Prensa Presidencial