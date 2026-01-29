Ejecutivo crea Oficina Nacional para la Defensa y la Seguridad Cibernética

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, anunció este miércoles la creación de Oficina Nacional para la Defensa y la Seguridad Cibernética de Venezuela para defender el espacio cibernético del país.

Ante la «desigual batalla de una superioridad tecnológica desconocida y de un armamento también desconocido como ya ha sido reconocido, públicamente, por las autoridades estadounidenses», la Presidenta Encargada indicó que hay que aprender de la experiencia del pasado 3 de enero.

Esta Oficina Nacional que estará adscrita al Consejo de Vicepresidentes, será coordinada por la vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, y ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

«Pido a los científicos, a los expertos en tecnología de Venezuela, junto al Consejo Científico Militar, que estas grandes capacidades en el ámbito de la defensa de la ciencia y la tecnología, se unan para defender nuestro espacio cibernético», manifestó la presidenta (e) Delcy Rodríguez Gómez durante el Acto de Lealtad, Reconocimiento y Juramento que le hiciera la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los Organismos de Seguridad Ciudadana (OSC) en el Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

T/Prensa Presidencial