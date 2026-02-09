Ejecutivo fortalece sustitución de importaciones con expansión de planta láctea en Lara

El Gobierno nacional avanza en el fortalecimiento de la producción interna de lácteos mediante la ampliación de la capacidad operativa de la planta pasteurizadora Convelac, ubicada en el estado Lara, como parte de la estrategia para reducir la dependencia de importaciones en este rubro.

Durante una jornada de inspección encabezada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se constató que la industria procesa actualmente alrededor de 1.200.000 litros de leche al mes, resultado de un esquema productivo que vincula de forma directa a los productores del campo con el procesamiento industrial.

Desde la zona industrial del municipio Iribarren, las autoridades destacaron que el crecimiento de Convelac ha permitido consolidar una red agroindustrial que integra a decenas de productores locales, al tiempo que genera empleo directo y fortalece la economía regional.

En ese contexto, el alcalde Yanys Agüero señaló que la planta se ha convertido en un eje del desarrollo productivo larense, al articular a 48 productores primarios y sostener más de 170 puestos de trabajo vinculados a la cadena láctea.

Por su parte, el presidente de la empresa, José Tomás Colmenares, afirmó que la infraestructura instalada permite proyectar un incremento significativo de la producción en el corto plazo, respaldado por el suministro diario proveniente de las fincas de la zona y por estándares de procesamiento acordes a las exigencias internacionales.

La inspección se enmarca en las acciones del denominado «Reto Admirable 2026», orientado a impulsar la prosperidad económica a través de la producción nacional, con el objetivo de sustituir bienes importados por productos elaborados íntegramente en el país.

