Ejecutivo inaugurará Casas de Abuelos y Abuelas en Caracas

El presidente Nicolás Maduro Moros instruyó este miércoles a la ministra del Poder Popular para los Abuelos y Abuelas de la Patria, Magaly Viña, la realización de un proyecto que contemple la creación de nuevas y más casas para adultos mayores, en el marco del relanzamiento de los cuatro vértices de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, que se pretender llevar a cada circuito del territorio nacional.

«Tenemos que revisar el plan, para montar e inaugurar más casas de Abuelos y Abuelas en las parroquias de Caracas», dijo a todos los presentes en la entrega del Hospital Dr. Julio Criollo Rivas a la comunidad de El Cementerio, en la que se atenderá a la población infantil del país, especialmente de la ciudad capital.

El Jefe de Estado explicó que la necesidad de crear nuevas y más Casas de Abuelos, permitirá que la población adulto mayor comparta, haga ejercicios, juegue, lea, estudie, disfrute de una película y se sienta como en familia. «La Casa del Abuelo es una de las cosas más humanas y hermosas que estamos haciendo y debemos multiplicarla por cientos, por miles», destacó ante la funcionaria encargada de la misión.

En este contexto, solicitó que le presenten un proyecto para construir cientos de casas de Abuelos y Abuelas de la Patria, bajo la coordinación de la Corporación Juntos Todo es Posible, en el que se estudien las casas que existen y los espacios que hacen falta para iniciar la construcción de estas infraestructuras.

«Cuando uno va cumpliendo años: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130; la casa de Abuelo y Abuela es el espacio para uno compartir, conversar, buscar soluciones a los problemas de la vida, ser útil a la patria, mantenerse saludable haciendo ejercicio, comiendo sano. Y cuando la patria lo llame, tomar el fusil sí hay que tomarlo también, como lo están tomando nuestros abuelos y abuelas», comentó el Mandatario nacional para referirse a la lealtad y compromiso demostrado por los adultos mayores durante las recientes jornadas de alistamiento, para defender la paz y la soberanía de Venezuela.

El jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, también se sumarán a la iniciativa.

T y F/Prensa Presidencial