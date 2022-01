Ejecutivo llama a la AN avanzar en la renovación del sistema de justicia a favor del pueblo

“Llamo al pueblo, a los juristas, a abogados, universidades, academias, a involucrarse en el tema de la Revolución del sistema de justicia, la renovación de la justicia”, invitó el Presidente Nicolás Maduro Moros, como cabeza del Ejecutivo Nacional, al recibir la notificación, este jueves, de la directiva de la Asamblea Nacional (AN) sobre el inicio del año legislativo 2022 en el Parlamento venezolano.

Desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el Jefe de Estado llamó a trabajar intensamente en la agenda legislativa aprobada para este año, luego de la exitosa aprobación de 38 leyes en 2021, y en especial de las 18 normas legislativas que fueron sancionadas en primera discusión y que continuarán su debate en los meses venideros.

En este contexto, el Presidente Maduro pidió al Poder Legislativo incluir como prioridad la renovación judicial para beneficiar al pueblo venezolano.

“La llamaríamos en Venezuela una refundación necesaria y profunda de todo el sistema de justicia desde el punto de vista doctrinario y constitucional, que la Revolución Bolivariana fundó con el proceso constituyente de 1999 y que está viva”, recordó, al asegurar que la dinámica no puede ser estática, sino en permanente proceso de cambio y rectificación.

“Está viva porque tiene capacidad de renovarse, cambiar las cosas, detectar lo mal hecho y cambiar lo que sea necesario para el bienestar colectivo, del fortalecimiento de la democracia verdadera, del vivir-viviendo del pueblo y la estabilidad y paz de Venezuela”, explicó.

Al felicitar a los integrantes parlamentarios del Poder Legislativo, instó a trabajar como hasta ahora, para que todas las nuevas leyes sean divulgadas al pueblo mediante las consultas públicas, y en especial la que renovará el sistema de justicia.

“Es muy importante cómo esta revolución del sistema de justicia se están haciendo en consultas con universidades, expertos, academias nacionales e internacionales, con movimiento sociales. OMG, sectores todos conocedores e interesados en la justicia”, reiteró.

Llamó a establecer una verdadera revolución del sistema de justicia para que haya justicia justa, pronta, que el pueblo se sienta protegido con leyes y las instituciones y el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen de manera oportuna, clara, directa, a tiempo.

“Porque la justicia que no es a tiempo no es justicia. Se puede llamar acción, judicial, pero no justicia, y la justicia tiene que ser a tiempo, objetiva, verificable”, insistió, solicitando la voluntad de los diputados y diputadas para que este 2022 se dé esta renovación necesaria.

FyF/VTV