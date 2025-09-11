Ejecutivo nacional ampliará los mecanismos de distribución de alimentos en todo el país

El ministro para la Alimentación, Carlos Leal Tellería, anunció este lunes que el Ejecutivo nacional se encuentra preparado para ampliar los mecanismos de distribución de alimentos en todo el país, con la meta de alcanzar 88 supermercados operativos antes de finalizar el año.

Esta iniciativa busca complementar la oferta del sector privado y reforzar la soberanía alimentaria.

Durante su intervención en la Jornada de Seguridad Productiva, centrada en la Seguridad y Soberanía Alimentaria Nacional y liderada por el presidente Nicolás Maduro, Leal Tellería destacó que el 90 % de los supermercados están gestionados por comunas, lo que permite ofrecer productos a precios accesibles para la población.

El ministro detalló que en los últimos tres meses se han reactivado más de 30 establecimientos, y que el objetivo es alcanzar un total de 88 para diciembre. Esta expansión se enmarca en el fortalecimiento del Autogobierno Comunal, modelo que ha permitido articular esfuerzos entre el Estado y las comunidades organizadas.

Leal Tellería también subrayó que Venezuela cuenta actualmente con un volumen importante de alimentos almacenados, disponibles para ser distribuidos directamente por el Poder Popular. Según sus palabras, esta estrategia genera una “sinergia perfecta” que facilita el acceso de las familias venezolanas a productos esenciales.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial