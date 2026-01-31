Ejecutivo Nacional anuncia impulso de una Ley de Amnistía General

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, anunció que el Gobierno Bolivariano ha decidido «impulsar una Ley de Amnistía General que cubra todo el período político de violencia política de 1999 al presente».

La información la dio a conocer este viernes durante su discurso en la Sesión Solemne de Apertura Judicial 2026 y presentación del Informe de Gestión correspondiente al año 2025 en el Tribunal Supremo de Justicia.

En este mismo orden de ideas, la Mandataria Nacional (E) encargó a la Comisión para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, «para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional» y pidió, nuevamente, la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela, al respecto.

«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas», explicó con especial ahínco.

A los privados de libertad y excarcelados

La Presidenta Encargada pidió a quienes han sido beneficiados por medidas y excarcelados, en nombre de los venezolanos y de las venezolanas, «que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».

Rodríguez Gómez consideró que esta medida es una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela. «Con diferencias que las hay. Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela», expresó firmemente.

Como cierre a este anuncio, la Presidenta Encargada precisó que quedarán exceptuados de esta ley aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos, tal como lo contempla la Constitución Bolivariana de Venezuela.

T/Prensa Presidencial