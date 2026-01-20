En el marco del fortalecimiento del motor de minería e industrias básicas, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció proyecciones económicas de alto impacto para el presente ciclo productivo. Tras un cierre histórico en 2025, donde la exportación de mineral de hierro alcanzó en su último trimestre el pico más alto de la última década, el Ejecutivo Nacional estima para el año 2026 un incremento superior al 50% en este rubro.

Asimismo, el sector carbonífero, que registró un crecimiento exponencial del 260% el año pasado, proyecta un alza superior al 100% para este periodo, consolidando el camino de la prosperidad económica del país.

La mandataria destacó que estas metas se fundamentan en el «esfuerzo propio» y en la captación de nuevas inversiones, tanto nacionales como internacionales. Bajo la premisa de la «fórmula mágica» impulsada por el Presidente Nicolás Maduro, el Gobierno Bolivariano busca la interacción armónica entre los sectores públicos y privados. Esta sinergia estratégica tiene como objetivo central remar hacia un destino común: la estabilidad financiera de la República y la traducción de estas riquezas minerales en bienestar social directo para el pueblo venezolano.

«Este es el camino de Venezuela», puntualizó Rodríguez, resaltando que el dinamismo de la minería no solo responde a cifras de exportación, sino a una visión soberana de desarrollo.

Al potenciar los motores de hierro y carbón, el Estado reafirma su compromiso con la recuperación integral de las industrias básicas, asegurando que la explotación responsable de los recursos naturales sea el eje transformador que garantice la felicidad social y el crecimiento sostenible de la Nación para los próximos años.

T/Prensa Presidencial