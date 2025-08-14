Ejecutivo nacional evalúa programas de ciencia, salud y ecosocialismo

La Vicepresidencia Sectorial de Ciencia, Tecnología, Salud y Ecosocialismo presentó un balance de sus principales proyectos, enfocados en impulsar el desarrollo científico, ambiental y educativo del país, en consonancia con el Plan de la Patria y las Siete Transformaciones (7T).

Entre los logros destacados, la Gran Misión Madre Tierra ha logrado conformar más de 5.338 consejos ecosocialistas a nivel nacional, promoviendo acciones como la reforestación, protección de la biodiversidad, manejo de desechos e implementación de tecnologías ecológicas, consolidando así el modelo de desarrollo sustentable en comunidades.

En el campo de la formación académica, el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) ha posicionado a la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez como la institución con mayor número de asignaciones para carreras del área médica, reforzando la capacitación de profesionales para el sistema público de salud. Asimismo, cientos de jóvenes han accedido a estudios superiores a través de los circuitos comunales, garantizando educación universitaria gratuita e inclusiva.

Adicionalmente, el Programa Semilleros Científicos ha superado los 625.000 participantes, fomentando la innovación, el razonamiento crítico y el interés por la ciencia en niños y adolescentes, sentando las bases para futuras generaciones de investigadores.

Estos avances reflejan el compromiso del Gobierno Bolivariano con un modelo de desarrollo integral, que prioriza el bienestar social, la soberanía científica y la preservación ambiental para garantizar un futuro sostenible.

T/Con información de RNV