Ejecutivo Nacional exhorta a empresarios a defender la industria de hidrocarburos desde la legalidad nacional e internacional

En un acto con empresarios del sector hidrocarburos, liderado por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio un mensaje de unidad y resistencia para luchar por la paz y soberanía del país.

En su intervención, Rodríguez exhortó a los empresarios a desarrollar la industria de hidrocarburos sin ningún tipo de tutelaje externo, en la que ellos mismos sean los verdaderos defensores del país, «no solamente de nuestra industria, sino también de la legalidad internacional en el ámbito comercial».

La Mandataria Encargada hizo un llamado a todas las empresas para que operen sin restricciones, más allá de las que están contempladas en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y en el marco del derecho internacional. “Que ninguna empresa sienta ningún tipo de restricción y constricción”, destacó en su alocución.

Asimismo, la Presidenta Encargada recordó la reciente intervención militar que sufrió el país el pasado 3 de enero, calificándolo como una agresión armada que resultó en el secuestro de la pareja presidencial. Este hecho, según la Mandataria (E), resalta la necesidad de unirse en defensa de la Patria y de luchar contra las violaciones a la soberanía venezolana.

Rodríguez, una vez más, hizo un llamado a la unidad y a la resistencia, invitando a todos los ciudadanos y a la comunidad internacional a acompañar a Venezuela en esta crucial batalla por su futuro.

Prensa Presidencial