Ejecutivo Nacional garantiza reservas para 111 días y activa plan de 200 mil hectáreas comunales

Desde la ciudad de Caracas, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este 6 de enero la creación del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial. Esta instancia superior asume la responsabilidad de proteger el flujo de alimentos en el país y consolidar los proyectos de abastecimiento frente a las pretensiones de desestabilización externa.

Durante el encuentro, la Presidenta Encargada destacó la solidez de los indicadores económicos alcanzados al cierre de 2025, informando que Venezuela registra actualmente los niveles de inventario más altos de las últimas dos décadas. «Debemos garantizar que continúe en el país el flujo normal de siempre en el tema agroalimentario, con el objetivo y la responsabilidad de afianzar los proyectos de soberanía alimenticia y abastecimiento para nuestro pueblo», comentó la Dra. Delcy Rodríguez como instrucción central para el nuevo Gabinete productivo.

El balance presentado revela un crecimiento sostenido en sectores clave: el área agroalimentaria ascendió un 8,12%, mientras que la producción vegetal repuntó un 10,37%. Asimismo, el sector pecuario mostró un alza del 9%, destacando un incremento del 10,21% en el rubro cárnico con especial énfasis en la ganadería bufalina y un fortalecimiento del 5% en la actividad pesquera.

Como meta estratégica para el ciclo 2026, se anunció la activación de 200.000 hectáreas destinadas a la producción comunal y conucos, enfocadas en la sustitución de importaciones de leguminosas como caraotas, frijol mungo y soya. Este esfuerzo será coordinado por un equipo multidisciplinario integrado por Calixto Ortega (Vicepresidencia de Economía), Anabel Pereira (Economía y Finanzas), Alex Saab (Industrias), Luis Villegas (Comercio Nacional), Juan Carlos Loyo (Pesca), Carlos Leal Tellería (Alimentación), Julio León Heredia (Agricultura y Tierras) y Ángel Prado (Comunas).

La Presidenta Encargada concluyó reafirmando que, una vez asegurado el consumo interno, el Estado venezolano orientará sus esfuerzos hacia la exportación de excedentes para fortalecer el intercambio comercial con el Caribe y Suramérica, en el marco de la consolidación del modelo de desarrollo nacional.

