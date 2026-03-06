Ejecutivo Nacional ordena transferencia inmediata de recursos para la industrialización de las comunas

Durante el recorrido en la Comuna Socialista El Maizal, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó al Ministerio del Poder Popular para las Comunas iniciar este lunes el desembolso de capital destinado a proyectos de escala industrial en los territorios comunales.

Durante un encuentro en el estado Lara, la Mandataria Encargada confirmó la existencia de fondos para el financiamiento de plantas de Alimentos Balanceados para Animales (ABA), con el objetivo de fortalecer la soberanía agroalimentaria y la capacidad técnica de las organizaciones de base.

La medida busca que los procesos productivos del sector popular trasciendan la manufactura artesanal y logren un alcance de distribución nacional.

Rodríguez subrayó que el plan de industrialización es la vía para consolidar la marca «Hecho en Comuna», la cual ya reporta experiencias de intercambio comercial con mercados en Estados Unidos, Europa, Asia y África, como parte de una estrategia de exportación no convencional.

El despacho de Comunas, a cargo del ministro Ángel Prado, será el ente responsable de ejecutar la bajada de recursos para los proyectos productivos aprobados.

La Presidenta Encargada destacó que esta capitalización es una respuesta directa para transformar la economía local en un sistema de generación de bienes y servicios que contribuya a mitigar los efectos de las restricciones financieras externas contra el país.

Prensa Presidencial