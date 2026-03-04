Ejecutivo Nacional presentará ante la Asamblea Nacional reforma a la Ley de Minas para incentivar inversiones

En el marco de la visita de la delegación de la Casa Blanca, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el equipo económico presentará en los próximos días una propuesta de ampliación a la Ley de Minas ante el Parlamento venezolano.

El nuevo instrumento legal busca replicar la «fórmula virtuosa» aplicada en el sector de hidrocarburos, garantizando seguridad jurídica y un esquema «ganar-ganar» para los inversionistas extranjeros. Rodríguez solicitó celeridad a los diputados para aprobar este instrumento que catalizará el flujo de capitales hacia el país.

La iniciativa legislativa ha sido recibida por el sector empresarial estadounidense, que ve en esta reforma la eliminación de trabas burocráticas que históricamente limitaban el desarrollo del sector.

El secretario Burgum validó esta propuesta, señalando que la transparencia y la modernización del marco legal son fundamentales para que las inversiones de miles de millones de dólares fluyan de manera eficiente.

Con este marco jurídico, Venezuela se prepara para una nueva etapa de apertura económica que promete estabilidad y prosperidad de largo aliento.

Prensa Presidencial