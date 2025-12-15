Ejecutivo Nacional prorroga por 60 días el estado de emergencia económica

El Ejecutivo Nacional aprobó la extensión por 60 días del decreto de emergencia económica que se mantiene vigente desde abril de este año, con el propósito de contar con herramientas excepcionales que permitan atender desequilibrios económicos y resguardar los derechos de la población.

La medida quedó formalizada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.944, donde se establece la prórroga del régimen especial que faculta al Gobierno Nacional a dictar disposiciones transitorias para enfrentar la actual situación económica.

Entre las atribuciones contempladas en el decreto se encuentra la posibilidad de suspender la aplicación y el cobro de tributos nacionales, estadales y municipales, como parte de las acciones orientadas a proteger el aparato productivo y sostener la actividad económica.

El instrumento legal también autoriza la adopción de regulaciones extraordinarias que permitan restablecer los equilibrios económicos y mitigar los efectos de factores adversos sobre el país.

Asimismo, se concede al presidente de la República, Nicolás Maduro, la facultad de implementar medidas de carácter social, económico o político que considere necesarias para preservar la estabilidad nacional ante el contexto internacional.

T/CO