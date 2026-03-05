Ejecutivo Nacional ratifica voluntad de cooperación diplomática y energética con los Estados Unidos

En el marco de la visita del secretario del Interior de los Estados Unidos de América, Doug Burgum, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez expresó la plena disposición del Gobierno Bolivariano para construir una agenda de trabajo conjunta basada en el respeto y el beneficio mutuo.

Rodríguez resaltó que este acercamiento abre nuevos caminos para fortalecer la relación entre ambas naciones, impactando positivamente en la seguridad energética de la región.

Asimismo, la Presidenta Encargada envió un mensaje de apertura hacia la administración del presidente Donald Trump, ratificando la voluntad de Venezuela de mantener una agenda diplomática de paz y cooperación económica.

Aseguró la Presidenta Encargada que los equipos técnicos de ambos países ya se encuentran trabajando para ejecutar los proyectos derivados de este histórico encuentro en Caracas.

Prensa Presidencial