Ejecutivo Nacional suspende por 90 días las operaciones de TAP Aerolínea Internacional

La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez informó este lunes que la aerolínea TAP de Portugal fue suspendida de sus funciones comerciales por 90 días debido a la violación de la normativa de la Aeronáutica Civil Venezolana.

Destacó que línea aérea quebrantó los procedimientos internacionales de vuelo y seguridad del espacio aéreo de Venezuela luego que el vuelo TP173 realizado el 12 de febrero, permitiera el abordaje de Juan Guaidó con documentación falsa.

A través de la cuenta oficial de la red social Twitter @DrodriguezVen la Vicepresidenta Ejecutiva escribió el siguiente mensaje:

La aerolínea TAP ha sido suspendida por noventa días en razón de las graves violaciones de la normativa de la Aeronáutica Civil Venezolana, sin menoscabo de las multas y procedimientos administrativos a que hubiere lugar. Venezuela se respeta! https://t.co/yKpUY5o0ac — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) February 17, 2020

La suspensión está sustentada en las investigaciones del caso que arrojaron que la aerolínea TAP incumplió las normas de seguridad en cuanto a la identificación de los pasajeros en el vuelo TP173 quienes en el listado de usuarios presentes, se omitió la verdadera identidad de Guaidó al estar identificado en el mismo como Antonio Márquez.

La lista de pasajeros no corresponde con la oficial, pues se encontraron una serie de eventos irregulares entre los que destaca: documentos que no poseen certificación de fumigación, así como el hallazgo de materiales no calificados para su traslado.

Las autoridades venezolanas se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes, porque este tipo de acciones ponen en riesgo la seguridad aeronáutica nacional.

