Ejecutivo rindió homenaje a los patriotas que ofrendaron su vida en defensa de la soberanía nacional

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, encabeza este jueves un solemne acto de ascensos y condecoraciones en el Monumento Ecléctico de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (AMGNB).

La ceremonia tiene como propósito honrar la memoria y el sacrificio de los soldados patriotas y ciudadanos que ofrendaron su vida en combate, así como de los efectivos que resultan heridos durante la defensa de la patria el pasado 3 de enero. El Gobierno Bolivariano reconoce así el valor de quienes enfrentan el vil ataque y secuestro del presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Reconocimiento al valor absoluto

Durante la actividad, se hace entrega de ofrendas de honor, presillas y condecoraciones post-mórtem a los familiares de oficiales y tropas profesionales que ascienden a la inmortalidad en cumplimiento de su juramento. El homenaje incluye a efectivos militares de diversos rangos y a ciudadanos civiles víctimas de la agresión imperialista.

Asimismo, se otorgan ascensos y condecoraciones, como la Cruz del Ejército y de la Aviación en su primera clase, a los efectivos que portan las cicatrices del honor tras resultar heridos en servicio enfrentando a las fuerzas agresoras.

Hermandad y soberanía

El acto cuenta con una destacada dimensión internacional al rendir tributo a los 32 héroes de la República de Cuba que ofrendan sus vidas defendiendo el suelo sagrado venezolano. El embajador Jorge Luis Mayo Fernández recibe la ofrenda de honor en representación de estos combatientes.

La jornada informativa previa destaca los siguientes puntos de la agenda:

Honores militares: se realiza un toque de oración acompañado por siete salvas de artillería, símbolo de la gratitud eterna de la nación hacia sus hijos más dignos.

Acompañamiento espiritual: el obispo castrense de la FANB, monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, y el pastor principal, coronel Elioner Delgado Carrillo, elevan oraciones por los caídos.

Presencia de autoridades: acompañan a la Presidenta Encargada el General en Jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, y demás miembros del alto mando militar.

Con este acto, el Estado ratifica que el sacrificio de sus mártires es la piedra angular sobre la cual se alza la dignidad de la Patria.

T/Prensa Presidencial