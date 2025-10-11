Ejercicio Independencia 200 llega al corredor de oriente para proteger desde el mar Caribe hasta el Orinoco

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) y la realización del ejercicio «Independencia 200» en los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar, el cual catalogó como un corredor estratégico para la defensa integral, que se extiende «desde el mar Caribe hasta el Orinoco y hasta el sur de la frontera con Brasil».

En un audio publicado en su canal de Telegram, el mandatario nacional precisó que la activación comenzó a las 00:00 horas en estas Zonas de Defensa Integral (ZODI) y destacó el despliegue de «toda la fuerza militar en todas sus posiciones con el sistema de armas y la Milicia Bolivariana».

Resaltó la perfecta «unión patriótica y unión nacional» con la participación de las fuerzas militares, populares y policiales. Asimismo, aseguró que “es extraordinario el desarrollo pleno de las 27 acciones, de las 27 tareas para la defensa integral de la nación».

El jefe de Estado, explicó que esta Operación tiene como objetivo el pleno ejercicio de la soberanía nacional y la defensa del derecho a la vida de todos los venezolanos. “Nuestro pueblo va ganando la paz porque tenemos derecho a la paz”. ¡Ejercicios Independencia 200, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, a la carga, a la batalla y a la victoria siempre!

T y F/ VTV