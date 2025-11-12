Ejercicio Independencia 200 se despliega en todo el país como parte de nueva fase de defensa integral

En el marco de la activación del Ejercicio Independencia 200, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde las primeras horas de la madrugada, con el propósito de consolidar los pilares fundamentales del plan: Comando, Control y Comunicación (las 3C).

Desde el Palacio de Miraflores, el mandatario destacó que esta jornada marca el inicio de los ejercicios militares de la temporada, iniciando en las Zonas de Defensa Integral (ZODI) ubicadas en las costas y en las fronteras con Colombia, como parte de la estrategia para proteger el territorio nacional.

“La orden fue clara: movilizar toda la fuerza en defensa de la paz, la soberanía, el Poder Popular y nuestro modelo democrático, sin someternos a intereses externos”, expresó Maduro con firmeza.

El ministro del Poder Popular para la Defensa y vicepresidente sectorial para la Defensa y Soberanía, GJ Vladimir Padrino López, ofreció un balance desde la Base Aérea “Generalísimo Francisco de Miranda”, donde resaltó el espíritu combativo del pueblo y la moral elevada de los soldados que participan activamente en el ejercicio.

Padrino López explicó que el despliegue se ha realizado de forma progresiva y por sectores, fortaleciendo el concepto estratégico militar mediante la articulación entre los comandos y los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todas las regiones del país.

El Ejercicio Independencia 200 representa una demostración de capacidad operativa, cohesión institucional y compromiso con la defensa de la nación. Con participación activa de la FANB, el Poder Popular y las estructuras organizativas territoriales, Venezuela reafirma su voluntad de mantenerse firme ante cualquier amenaza, defendiendo su modelo de paz y autodeterminación.

