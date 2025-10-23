Ejercicios de Defensa Costa Independencia 200 activos en Anzoátegui, Miranda y La Guaira

A primeras horas de la mañana, en las costas del estado Miranda y La Guaira fueron activados los Ejercicios de Defensa de Costa Independencia 200, como parte de las 27 acciones territoriales decretadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en protección del territorio nacional y la garantía de paz de la población.

“La Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) La Guaira y Miranda se activa con el propósito de alcanzar el punto óptimo de preparación del Estado ante la amenaza y en la fusión cívico-militar-policial para proteger los derechos constitucionales que permitan el normal desenvolvimiento de las actividades ciudadanas en los ámbitos social, económico, cultural, geográfico, político, militar, ambiental y tecnológico para alcanzar los objetivos nacionales”, expresaron funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Municipio Brión

Por su parte, efectivos ubicados en Puerto Francés municipio Brión (Higuerote) del estado Miranda dieron inicio al despliegue de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Nº83. “El propósito de este ejercicio Defensa de Costa Independencia 200 sigue los rumbos históricos definidos y el rumbo de la patria para alcanzar el desarrollo y objetivos nacionales. Este entrenamiento busca lograr la defensa del territorio y, de esta forma, lograr el máximo perfeccionamiento de cada uno de los entes que conforman el estado Miranda”.

Naiguatá

En la parroquia Naiguatá, municipio Vargas, del estado La Guaira inició la protección de 172 kilómetros de costas de la entidad como parte de los ejercicios de Defensa de Costa Independencia 200. “Los comandantes de las Áreas de Defensa Integral (ADI) inician el despliegue de equipos para mantener la paz, tranquilidad y sosiego del pueblo de Venezuela. ¡Triunfar es Vencer!”.

Anzoátegui

En el estado Anzoátegui el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nº51, G/D Norber José Torres Ortiz, activó los ejercicios de Defensa de Costa Independencia 200 en todos los frentes costeros de la entidad, al tiempo que activan sus defensas antiaéreas, el despliegue por tierra y buscan información del enemigo.

“También realizamos patrullaje mixto en perfecta fusión popular-militar-policial para detectar, capturar y bloquear el ingreso del enemigo a través vías aledañas a nuestras costas, con el fin de obtener el nivel óptimo de preparación y resguardar los derechos de nuestro pueblo”, expresó Torres Ortiz.

El gobernador de la entidad, Luis José Marcano puntualizó que los ejercicios de Defensa de Costa Independencia 200 fortalecen las costas de los municipios Peñalver, Bolívar, Urbaneja, Sotillo y Guanta. “Este ejercicio evidencia nuestra capacidad de defensa y la voluntad absoluta de defender nuestro territorio nacional”.

F/VTV