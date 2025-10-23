Ejercicios Militares Defensa de Costas Independencia 200: FANB despliega 73 puntos de acción en nueve estados

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó 73 puntos estratégicos de acción en nueve estados del país —Zulia, Falcón, Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre— como parte de los Ejercicios Militares “Defensa de Costas Independencia 200”, orientados a fortalecer la soberanía y resguardo del territorio nacional.

El ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, destacó que estas maniobras, ordenadas por el presidente Nicolás Maduro, implican el despliegue integral de medios y tropas en zonas marítimas, aéreas y terrestres.

“Estos son ejercicios de defensa desde la mar hasta lo más profundo del espacio continental, usando todos los medios disponibles”, explicó, subrayando la complejidad técnica y operativa de la jornada.

El alto oficial resaltó la participación activa de la Milicia Nacional Bolivariana, reafirmando la unión cívico-militar como eje fundamental de la doctrina defensiva del país. Asimismo, reiteró que la FANB mantiene una ofensiva constante contra el narcotráfico, al que calificó como “una amenaza global que debe combatirse eficazmente desde distintas aristas”.

“Al narcotráfico le damos palo cada vez que asoma la cabeza”, afirmó Padrino López, al tiempo que denunció los intentos del imperialismo estadounidense de manipular este flagelo para justificar intervenciones. “Cada parte del mundo tiene sus propias amenazas, y nosotros las enfrentamos con eficacia”, añadió.

El ministro reafirmó que la meta suprema de Venezuela es la felicidad social y la independencia plena. “No queremos una felicidad arrodillados ni esclavizados. Queremos vivir en paz, libres y sin tutelajes”, sentenció.

Finalmente, reiteró la fe en el futuro del país y en la victoria del pueblo venezolano, destacando la labor permanente de la Guardia Nacional Bolivariana en la preservación del orden interno y la seguridad nacional.

T/CO