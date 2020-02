Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020 garantizan la defensa integral de la patria

El ministro Vladimir Padrino López aseveró que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha iniciado estos ejercicio para puntualizar los planes de campaña, tanto cualitativa como cuantitativamente, incrementar el nivel de apresto operacional, poner a prueba el sistema de apoyo logístico territorial y observar el accionar del nuevo componente, la Milicia Bolivariana”

Desde tempranas horas de la mañana de ayer se iniciaron en Fuerte Tiuna de Caracas, los Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020, que tienen como objetivo principal defender la integridad territorial, la independencia y soberanía nacional en unión cívico-militar.

Así lo dio a conocer, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien informó que más de 2.300.000 hombres y mujeres estarán desplegados en todo el territorio nacional para preservar la paz de la nación.

“Estamos dando un claro mensaje al mundo de dignidad y coraje, frente al abuso obsesivo y criminal del Gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. ¡No han podido ni podrán derrotar jamás a Venezuela!”, expresó el Mandatario Nacional en Twitter.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseveró: “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha iniciado este ejercicio para puntualizar los planes de campaña, incrementar el nivel de apresto operacional, tanto cualitativa como cuantitativamente, poner a prueba el sistema de apoyo logístico territorial y observar el accionar del nuevo componente, la Milicia Bolivariana”.

Destacó que las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) se activarán para llegar a todo el territorio nacional. “Hay más de 1.159 agrupamientos populares de defensa integral para defender la calle, cada esquina, cada comunidad. Veo una gran moral una pasión patria por defender a la patria”, manifestó el titular de Defensa.

Durante la supervisión de los ejercicios, Padrino López resaltó el poder táctico y disciplinario demostrado por la Milicia Bolivariana y la catalogó como “un componente especial de la Fuerza Armada que le da un valor agregado, sustantivo, para que todos los efectos de la defensa de la patria puedan lograrse”.

El ministro del Poder Popular para la Defensa llamó a los venezolanos a exaltar la labor de los milicianos y explicó que los hombres y mujeres que integran la Milicia, “representan a un combatiente regular que cuentan con disciplina, capacitación y un mando”.

Manifestó además que la movilización del pueblo, la Milicia y la Fuerza Armada complementándose “es una señal positiva de que vamos en el camino correcto, el camino de un país que defiende la paz, la democracia, sus instituciones, el Estado y la Revolución Bolivariana».

El ministro Vladimir Padrino López precisó además que los Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020 se desarrollarán en cada buque, en cada puesto fronterizo, en todo el espacio aéreo, en cada ciudad, en cada calle, y están determinados por el amor a la patria. “¡Vamos soldados, vamos milicianos, vamos pueblo! ¡Venceremos!”, exclamó.

El titular de Defensa estuvo acompañada por la alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, Erika Farías, quien destacó la articulación del pueblo en armas con el método de resistencia táctica para defender el territorio nacional ante cualquier situación irregular.

“Esto es un ejemplo de lo que nuestro pueblo armado está haciendo, cómo se han articulado en el método de resistencia táctica revolucionaria para defender a la patria, hemos asumido ese método en el cual nos articulamos todas las fuerzas revolucionarias en cada territorio para lograr el objetivo de repeler cualquier acción que pretenda detener a la Revolución Bolivariana», enfatizó Farías.

LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

El almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), instó al pueblo a mantener la conciencia patriota y libertaria de Simón Bolívar. “Nosotros los venezolanos no aceptamos injerencia extranjera y no aceptamos que venezolanos se conviertan en títeres del Gobierno de los Estados Unidos. Aquí en Venezuela hay un pueblo formado, capacitado y sabemos que la lucha no será fácil, pero estamos prestos a defender nuestro territorio.

“Sabemos que la seguridad de la nación es responsabilidad del Estado, pero todos los venezolanos debemos estar unidos para defender a Venezuela”, dijo Ceballos, quien además resaltó la corresponsabilidad el Estado y el pueblo venezolano en la defensa integral de la patria. “Esa es la clave para que todos defendamos a Venezuela”, dijo.

En este sentido, explicó que el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reza claramente: “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.

En este sentido, Ceballos Ichaso llamó a la unidad del pueblo venezolano para combatir a las políticas imperiales. “Cuenten con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está cada día más cohesionada para defender palmo a palmo cada rincón de esta patria y garantizar el desarrollo de la nación”, aseguró.

REDI Capital realizó operaciones de defensa en la Base Aérea La Carlota

La Región de Defensa Integral (REDI) de la capital realizó este sábado operaciones de defensa en la Base Aérea La Carlota como parte de los Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020.

«Vamos a realizar operaciones de reconocimiento, incursiones, operaciones de rescate de rehenes, posición de paz, toma de objetivos estratégicos, recuperación de bases estratégicas, combate, hostigamiento, emboscada», detalló el M/G Domingo Hernández Lárez en transmisión de VTV.

Agregó que tales ejercicios permiten fortalecer «nuestro sistema defensivo, aumentar la operatividad de las unidades, lograr la cohesión de los órganos de dirección, tanto del poder público como el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el entrenamiento de las fuerzas especiales, las fuerzas armadas milicianas y la inclusión del pueblo en todos los sentidos».

El comandante de la Base Aérea La Carlota explicó las estrategias de defensa ante un posible ataque extranjero. «Observar, moverse, disparar comunicarse y sobrevivir» son algunos de las métodos de los efectivos castrenses.

5.800 efectivos militares se desplegaron en Mérida

Más de 5.000 uniformados de la Milicia Nacional Bolivariana y 800 efectivos regulares de la Fuerza Armada Nacional (FANB) fortalecen su apresto operativo en el estado Mérida en los Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020.

El toque de diana en los cuarteles a primera hora del sábado puso en marcha la movilización de los uniformados hacia el Complejo Deportivo Cinco Águilas Blancas, en el municipio Libertador, punto donde quedó formalmente activado el capítulo estadal de los ejercicios.

«Estamos desplegados todos los cuerpos de milicianos, las Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI), las bases y vanguardia política, en los 23 municipios», informó el coordinador del Órgano de Dirección de Defensa Integral (ODDI) Mérida, el legislador estadal Jesús Alberto Araque Ruiz en la plaza Bolívar de la capital merideña.

En el estado Zulia, las maniobras se basaron en la defensa y protección de empresas básicas estratégicas del estado, servicios básicos, el Lago de Maracaibo, el puente sobre el lago y el puerto. Los ejercicios fueron liderados por el comandante de la Región de Defensa Estratégica Integral de Occidente, M/,G Ovidio Delgado, y el gobernador de la entidad, Omar Prieto Fernández.

El acto central se desarrolló en el puerto de Maracaibo con la participación por aire, tierra y lago de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana, el cuerpo de combatientes del puerto de Maracaibo y de pescadores a bordo de mil canoas en el estuario zuliano.

Las fuerzas castrenses también se activaron en otros estados del país mediante las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).

«Estamos en perfecta unión cívico-militar con la finalidad de defender, asegurar y proteger a todas las ciudades y en especial en esta región de los Andes, donde contamos con diversos puntos estratégicos. Trabajamos con mística y conciencia patria», expresó en el estado Táchira Federico Guzmán Borina, comandante de la REDI Los Andes.

Por su parte, el almirante Alexander José Velásquez Bastidas, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular, precisó que en el estado Nueva Esparta ya se encuentran activas todas las fuerzas “para defender la independencia y soberanía de la patria bolivariana”.

T/ Deivis Benitez-AVN

F/ Prensa Fanb

Caracas