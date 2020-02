Ejercicios militares “Escudo Bolivariano 2020” se mantienen en Venezuela

Los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 se mantendrán activos en toda Venezuela, informó este lunes el Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro, al ofrecer un balance sobre el despliegue que se realizara el pasado fin de semana en varias regiones del país.

«Anuncio que los ejercicios Escudo Bolivarianos, se mantendrán en todo el país, solo que no diremos fechas, pueden que se den una madrugada y salga (Vladimir) Padrino López a dar parte al pueblo de la actividad», aseveró Maduro, quien ofreció un balance del despliegue operacional de la FANB.

Como parte de los Ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020, realizados este 15 y 16 de febrero en todo el territorio nacional, se desplegaron más de 2 millones 500 mil combatientes de la FANB, Milicia Nacional Bolivariana y 1.159 agrupamientos populares desplegados en ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), 28 Zonas de Operación de Defensa Integral (ZODI) y 99 Áreas de Defensa Integral (ADI).

«Eso será permanente para tener la felicidad de la paz”, resaltó al destacar además que Venezuela es un país donde “no queremos guerra, no queremos violencia, no queremos terrorismo pero no le tenemos miedo al combate militar”.

Alentó a los hombres y mujeres combatientes que integran las filas castrenses e instó a mantener “máxima moral combativa, obediencia, subordinación (…) máxima integración de toda la capacidad defensiva del país” y hacer de Venezuela un territorio inexpugnable.

T/CO-AVN-Prensa Presidencial