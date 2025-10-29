Ejército israelí cobarde: Asesinan a 104 personas, entre ellas 46 niños y 20 mujeres en Gaza

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó este miércoles 29 de octubre que la cifra de muertos por los ataques israelíes en la Franja de Gaza se elevó a 104 personas, entre ellas 46 niños y 20 mujeres. La ofensiva fue lanzada por Israel desde la tarde del martes hasta la mañana del miércoles.

Las autoridades sanitarias precisaron que otras 253 personas resultaron heridas durante los bombardeos, incluidos 78 niños y 84 mujeres.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en el enclave, el pasado 10 de octubre, el Ministerio de Sanidad contabiliza un total de 211 personas muertas y 597 heridas por acciones militares israelíes. También se han recuperado 482 cuerpos de entre los escombros.

El total de fallecidos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023 asciende a 68.643, según los datos publicados por el Ministerio gazatí.

Se trata de la segunda ofensiva de este tipo desde el alto el fuego. La anterior tuvo lugar el 19 de octubre, cuando Israel declaró que sus tropas fueron atacadas por miembros de Hamás, lo que derivó en la muerte de un soldado israelí y en una operación que dejó 45 civiles asesinados.

En la ofensiva más reciente, Israel alegó que un soldado fue baleado el martes en una emboscada lanzada en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. El grupo de resistencia palestina Hamás negó haber participado en enfrentamientos, como ya lo había hecho el 19 de octubre.

La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza también informó este miércoles que la cifra de periodistas muertos desde el 7 de octubre de 2023 aumentó a 256.

Según la oficina, la cifra incluye tanto a periodistas como a personas que informaban desde el terreno. En su declaración, se responsabiliza a Israel, así como a Gobiernos como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, y se reclama a la comunidad internacional acciones para detener los ataques y proteger al personal de prensa en el enclave.

F/Telesur