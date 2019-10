“El 12 de octubre es una fecha maldita para este continente”

Con la llegada de Colón a estas tierras comenzó nuestra esclavitud y la pérdida de soberanía, señala Vladimir Acosta, quien en la Casa de la Historia Insurgente adujo que no hay nada que celebrar en esa fecha. Propuso que el día de la resistencia indígena se celebre en enero o febrero, cuando fue quemado el Fuerte de Navidad en 1493. Luis Britto García estimó que las riquezas saqueadas a América financiaron dos siglos de hegemonía española

Continuar pegado a la celebración de una fecha como el 12 de octubre no tiene sentido, es una fecha que no tiene nada que ver con nosotros, no tenemos nada que celebrar, señaló Vladimir Acosta durante una exposición realizada ayer en la Casa de la Historia Insurgente sobre la Resistencia Indígena, término que también cuestionó, ya que el 12 de octubre de 1492 no comenzó la resistencia, sino meses después, en 1493, entre enero o febrero, cuando Caonabó, al frente de un grupo de indígenas, quemó el Fuerte de Navidad y dio muerte a los 38 o 39 españoles que se habían quedado, dedicados a violar a las mujeres, saquear y buscar oro, mientras Cristóbal Colón viajaba de regreso a España luego de toparse con tierras desconocidas, en un momento en que a bordo la tripulación fraguaba un motín.

Acosta afirmó que el 12 de octubre era “una fecha maldita para este continente. Es la fecha con la cual comenzó nuestra esclavitud y nuestra pérdida de soberanía”.

Acosta estuvo acompañado por otra visión irreverente y cuestionadora, la de Luis Britto García, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Historia junto a otros seis historiadores. Ambos, desde diferentes ópticas, se descargaron esa visión tradicional que hizo del 12 de octubre un día de festejo, edulcorándola con diferentes nombres, que ocultaron el saqueo, el genocidio y la imposición de una cultura a sangre y fuego, e infinitas crueldades, lavadas y justificadas con una cruz y un libro.

Ambos intelectuales fueron presentados por Alexander Torres Iriarte, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos. El moderador fue el historiador Manuel Carrero.

Iriarte dijo que esta ponencia se había pospuesto en dos oportunidades. Ayer, ante una sala llena, coincidieron las circunstancias y las fechas, ya que además se recordó que el Centro Nacional de Histroria arribó a 12 años de “fructífera existencia”.

Irarite dijo que la Casa de la Historia Insurgente, ubicada en la avenida Universidad, en la misma calle empedrada de la casa natal de Simón Bolívar, era parte del rescate de la Revolución Bolivariana de los espacios para la democratización de la memoria colectiva del pueblo venezolano.

Iriarte expresó que el Centro Nacional de Estudios Históricos nació bajo la mirada aprobatoria e inspiradora del presidente Chávez, quien siempre vio la historia como elemento fundamental para el debate social.

“Esa historia anquilosada, que sabe a remedio, esa historia ensimismada en un pasado enmohecido, esa historia vista como un relato inaprensivo del pasado, como una reláfica sosa de héroes etéreos, fue revolucionada. A mí me gusta afirmar que saltamos de la historia del bostezo, del fastidio, a una historia vibrante, apasionada…”.

Iriarte señaló que con la Revolución los historiadores comenzaron a engordar. Los invitan a programas de radio y televisión, el pueblo los interpela; se buscan otras miradas. Ya la historia no es ornamento, tiene que ver con la conciencia de los pueblos, con su identidad, con su memoria.

“El hecho de que estemos hoy acá está enmarcado dentro de una política de Estado. El hecho de que reconozcamos a Manuela Sáenz y que pase simbólicamente al Panteón Nacional, lugar de todos los dioses, al altar sagrado de la patria, eso es lo que significa el Panteón, es altamente significativo, pero que entre también José Leonardo Chirino o Juana la Avanzadora, que entre Guaicaipuro, afrodescendientes, indígenas, mujeres, que entren excombatientes de la lucha armada, eso es una ruptura con la visión tradicional de la historia”, dijo.

Quién vio a quién

Vladimir Acosta hizo un sucinto recuento de la visión que a lo lago de los años se ha tenido de la fecha del 12 de octubre, examinada con los hechos históricos. Describió, de acuerdo a las crónicas y relatos existentes, las circunstancias en que Colón y su gente bajaron a tierra en la pequeña isla y fueron recibidos amigablemente por un grupo de nativos, de una manera ingenua y cándida, mientras Colón y sus acompañantes se fijaban en los colgantes de oro que llevaba aquellos seres desnudos. Los indígenas pensaban que aquellas barcos eran unas casas flotantes. Los hombres quizá bajaban del cielo.

“Los indios los saludan admirados con una gran generosidad, salen en canoas a rodear los barcos. Colón desembarca contento de haberlos encontrado y desembarca con un pendón, un palo grandote que tiene una bandera verde y blanca con una cruz en el medio, que tiene una F de Fernando a un lado y una I griega del otro, Isabel, los Reyes católicos, y dos coronas encima, a tomar posesión de esa isla, donde acaba de llegar y a bautizarla como San Salvador, porque lo salvó del motín que amenazaba con estallar si no encontraba esa isla. Empieza la descripción con los indios y el intercambio con los indígenas. Lo he retratado otras veces como el primer retrato de lo que iba a ser la relación de esta América nuestra con Europa, del conquistado, el colonizado, el humillado, contra el rico y el poderoso que se había apoderado de este territorio”, expresó.

Acosta mencionó los intercambios que se dieron entre unos y otros: ovillos de algodón, frutas, agua, narigueras de oro, zarcillos, por un lado. Vidrios, espejitos, platos rotos, bonetes rojos, como los usados por Santa Claus, por otro lado.

A los españoles les interesaba el oro. Martín Alonso Pinzón, capitán de La Pinta, la más veloz de las naves que trajo Colón, se escapó rumbo a La Española, ya que allá y que había mucho oro. Por esos días, la nave capitán, la Santa María, encalla, pilotada por un grumete inexperto. Con la madera, construyen el Fuerte de Navidad, y Colon deja a los 39 españoles, ya que todos no cabían en las dos naves restantes para regresar a España.

En ese relato se percibe que no se produce alguna acción de resistencia.

“La resistencia va a comenzar después. Y sabemos cuando comenzó, quien la encabezó”, señala Acosta.

Relata Acosta que fue en el cuarto centenario, en 1892, cuando España y Europa conmemoran la gloria de España. En el siglo XX denominan “día de la raza”, a la fecha. La oligarquías criollas asumen la fecha junto a España. Los estadounidense por su lado alegaron que a ellos los descubrieron los vikingos, hombre altos, fuertes y catires.

Luego se optó por el nombre de Día del Descubrimiento, nombre que Acosta cuestiona igualmente.

“¿Quien descubrió a quien? Cuando los españoles llegaron a la isla, los indígenas los estaban esperando. Entonces, ¿yo te vi primero antes de que tú me vieras a mí? No tiene ningún sentido. El otro es un problema más grave, cuando en ese encuentro uno es descubridor, es decir, sujeto, y el otro es descubierto, objeto, entonces el objeto se convierte rápidamente en colonizado, sometido, dominado”, explicó.

Dos libros de dos mexicanos, en la década del 50 del siglo pasado, se oponen a la visión del descubrimiento, y las luchas de los pueblos indígenas generan cuestionamientos a la celebración del Quinto Centenario y el supuesto Encuentro de dos Mundos.

Acosta menciona a Octavio Paz y su libro El Laberinto de la soledad, en donde examina la identidad del mexicano y afirma que “Europa chingó a América”, y el libro de Edmundo Ogorma, La invención de América, como las dos obras que ponen en el tapete la cuestión del descubrimiento.

Con la llegada de Hugo Chávez se genera todas un corriente cuestionadora y regeneradora, pero se comete el error de fundir la visión del encuentro de dos mundo con la de la resistencia indígena, lo cual es un error que persiste, señala Acosta.

“Aquí hay dos errores que se siguen planteando. Un error histórico, porque las fechas históricas, cuando están demostradas, son inmodificables. El 12 de octubre, cuando los indígenas salen a recibir a los españoles no puede ser un día de la resistencia. Y eso no es una fecha discutible. No la podemos modificar. Es el día de la hispanidad… hemos continuado pegados al 12 de octubre y no hay manera de pegarlo. Seguimos pegados de una fecha que nada tiene que ver con nosotros…”.

Acosta relata la sublevación de Canoabó, luego de que Colón se marcho a España.

“Uno se pregunta por qué no comenzamos a pensar en separar la resistencia indígena, que ya está separada, del 12 de octubre y no celebrar nada que tenga que ver con el 12 de octubre. Buscar una fecha aproximada, probablemente a fines de enero o comienzos de febrero. Ese es el comienzo de la resistencia indígena. Y comenzamos a descubrir a ese personaje, Caonabó, que no lo nombran”, aseveró.

Acosta adujo que si alguien cuestiona la fecha, se puede cuestionar la del 12 de octubre, ya que de acuerdo al relato de Colon, él vio tierra primero que Rodrigo de Triana, en la noche del 11 de octubre, lo cual le permitió cobrar los diez mil maravedíes que la Reina había prometido para quien viera tierra por primera vez.

Genocidio

Luis Britto García hizo una corta intervención y luego leyó el sentido texto que él escribió hace unos años titulado “Guaicaipuro Cuautémoc cobra la deuda a Europa”.

De las consecuencias del 11 de octubre, de acuerdo a la fecha de Colon, señaló que ese día comienza la primera guerra mundial en la que van a participar todas las potencias de la época. Otra consecuencia fue el aniquilamiento 60 millones de personas.

“Fue el más grande genocidio que registra la historia de la humanidad. No todos fueron muertos por la extraordinaria violencia de los conquistadores. Los conquistadores iniciaron la primera guerra bacteriana y viral”, afirmó.

Britto señaló que con las riquezas que se llevaron de América se aseguraron dos siglos de hegemonía española.

“El Siglo de Oro, todas las bellezas del barroco tardío arden con el combustible del aceite americano y, traspasadas esas riquezas al resto de Europa, son el primer movimiento de la Revolución Industrial y del capitalismo. Carlos Max señala que en los orígenes del capitalismo primitivo están las riqueza traídas de América y que por eso el capitalismo da sus primeros pasos y llega a la historia sudando sangre y barro por todos sus poros e inmundicia.. Todo eso tiene que ver con el 11 de octubre”, dijo.

