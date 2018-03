“El 20 de mayo obtendré un récord de votos que sorprenderá al mundo”

“El 20 de mayo de 2018, vamos a obtener un récord de votación porque mucha gente de oposición siente que el Gobierno Bolivariano y revolucionario le da plenas garantías electorales. Los números de votos a favor de mi candidatura presidencial van a impresionar al mundo porque el pueblo de Venezuela les dará una lección a Juan Manuel Santos, a Donald Trump, y los resultados comiciales sorprenderán a propios y a extraños”.

Así lo estimó el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, en una rueda de prensa ofrecida a medios nacionales e internacionales tras suscribir, junto a sus contendores Henri Falcón y el pastor evangélico Javier Bertucci, el Acuerdo de Garantías Electorales en un acto realizado en la sede del CNE, liderizado por la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, y la directiva del ente comicial.

En este escenario, Maduro se comprometió a atender a todos los habitantes de la patria sin distingo de ideología política. “Me voy a empeñar en atender con mis manos a todos los venezolanos, chavistas y opositores, a través de los planes sociales, a través del petro”, dijo, y afirmó que desea ser “el presidente de la reconciliación venezolana”. Propuso echar de lado los conflictos electorales “y abracémonos”.

Además, confesó que tiene la corazonada de que el 20 de mayo será una fiesta electoral y una fiesta de la reconciliación. “Le tiendo las manos a los opositores”, afirmó.

ABSTENCIÓN ES UN SALTO AL VACÍO

Maduro advirtió a los seguidores y simpatizantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que si se abstienen de ir a sufragar el 20 de mayo, “darán un salto al vacío”, por ello les dijo a los dirigentes opositores que si quieren tomar el poder político, tienen que ir a elecciones, porque de lo contrario, les preguntó: “¿Qué van a hacer?, ¿van a dar un golpe de Estado para imponer a María Corina Machado? O van a conformar una junta de gobierno bajo la amenaza de un portavión estadounidense? La derecha venezolana es una oposición dependiente del Gobierno de EEUU”.

Vaticinó que los sectores opositores se sorprenderán cuando en los próximos comicios de los consejos legislativos y de los 335 concejos municipales de nuestra nación, “vean cómo lloverán candidatos y candidatas de sus filas para inscribirse en la contienda”.

PUEBLO DECIDE QUIÉN SERÁ EL PRESIDENTE

Ratificó que el pueblo “es el único que decidirá el 20 de mayo quién será el presidente de todos los venezolanos y las venezolanas. No es Santos, ni Trump, ni Pedro Pablo Kuczynski de Perú. ¡Jamás! Estos señores no tienen que meter sus narices en nuestra patria”. E insistió: “En Venezuela decide el noble y amado pueblo. Son asuntos internos de nuestro país”. Y expresó que “le da asco la subordinación de Colombia y Perú ante el Gobierno de EEUU”.

DEFENDAMOS EL SISTEMA ELECTORAL VENEZOLANO

Maduro instó a defender el sistema electoral venezolano “porque goza de todas las garantías electorales para elegir todas sus autoridades, el presidente, los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, así como diputados de los consejos legislativos y los concejales de los 335 concejos municipales”.

Señaló que todos tenemos que estar preparados para cumplir con el Acuerdo de Garantías Electorales suscrito por él y por los candidatos presidenciales de las otras organizaciones políticas opositoras.

Maduro, quien se declaró “candidato del pueblo, de los humildes y de los compatriotas”, reiteró que cumplirá con este juramento y precisó que el CNE le había informado que se habían inscrito 14 partidos políticos para las elecciones presidenciales.

EL PUEBLO LO VALORA

Enfatizó que “si el pueblo venezolano no valorara mi gestión de gobierno y los esfuerzos que hemos hecho por protegerlo de la criminal guerra económica, no estaríamos punteando las encuestas”. Y denunció que el mismo plan “criminal” que el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea están aplicando a Venezuela es el mismo que le impusieron a Cuba en los años 80 y 90”.

Recalcó que como candidato del Frente de la Patria “punteamos las encuestas porque el pueblo valora las medidas protectoras del Gobierno Bolivariano y revolucionario”. Comparó las cifras de pobreza, de empleo, las políticas laborales y otros indicadores económicos de nuestro país con los de Colombia y Perú, y Venezuela sobresale en materia de bienestar social.

CNE ES UN ORGANISMO INDEPENDIENTE

Al referirse a la confiabilidad, transparencia y seguridad del sistema electoral venezolano, calificó al Consejo Nacional Electoral (CNE, “como un organismo independiente, donde los venezolanos ejercen su derecho al sufragio de manera directa, universal y secreta”, mientras que en otras naciones como en Estados Unidos y España los votantes no ejercen su derecho directamente, y sus organismo comiciales no ofrece garantías electorales.

Por ello, calificó de “inaceptables” las opiniones de los gobiernos del Norte.

El Jefe del Estado venezolano aclaró que “no esta en el poder, ni en el Palacio de Miraflores porque soy un magnate, ni quiero serlo, ni porque me apoyan empresarios, ni transnacionales. Estoy aquí porque represento a un pueblo que cree en las ideas de Bolívar y de Chávez, porque estoy cumpliendo el legado del comandante Chávez y porque sabemos competir”.

Denunció nuevamente que el dirigente adeco Ramos Allup no se quiere inscribir porque recibió una orden del encargado de negocios de la embajada gringa, Todd Robinson, para que no participara y para que promoviera la abstención en las filas opositoras. “Ellos hacen esto porque saben que no pueden ganar. Saben que voy a arrasar el 20 de mayo”.

Reiteró que con el sistema nacional del Carnet de la Patria protegerá a las mujeres con un bono de 700 bolívares, y también dará un bono de Semana Santa de un monto similar para proteger y beneficiar a jefas y jefes de familia. También señaló que subió el 58% a las pensiones, que quedaron en Bs 549.705 mensuales y confirmó que este mes se llegará a la cifra de 100% de pensionados en todo el país.

Más temprano, el Presidente obrero manifestó por su cuenta de Facebook Live: “La verdad de Venezuela, esa que sale desde el corazón, se va a saber el 20 de mayo en las elecciones conjuntas. Soy un hombre de palabra, y todo lo que se firmó se cumplirá”.

En el evento Diálogo de Garantías Electorales realizado en el CNE

Tibisay Lucena mostró solidez del sistema electoral venezolano

Saludó a los candidatos presidenciales, tanto del Frente Amplio de la Patria como de las otras organizaciones políticas, y subrayó que desde el año 2004 “se está construyendo un sistema de garantías electorales que hace efectivo el ejercicio de los derechos electorales y da seguridad a los candidatos”

“Hemos construido un sistema de garantías como ninguno en el mundo. Este es un hecho objetivo que puede ser investigado, revisado y analizado”, aseguró la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, en el evento Diálogo de Garantías Electorales efectuado en la sede del ente comicial, donde mostró los aspectos que evidencian la transparencia y solidez de los procesos electorales en Venezuela.

Allí saludó a los candidatos y organizaciones con fines políticos presentes en la jornada: “Desde el 2004 estamos construyendo un sistema de garantías electorales que hace efectivo el ejercicio de los derechos electorales y da seguridad a los candidatos”, subrayó.

Ratificó que el Poder Electoral da amplias garantías que generan confianza a los candidatos, a las organizaciones políticas y a los electores.

Más adelante, recordó que la función del Poder Electoral es garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto, ser garante de la transparencia de los procesos electorales y refrendarios que se convocan en la nación. “Se alinea a la voluntad del pueblo venezolano y su deseo de paz. Nos hemos comprometido para cumplir y dar como siempre las amplias garantías electorales que generen la confianza a los votantes”.

Otra de las garantías que ofrece el CNE es la participación de observadores nacionales y acompañantes internacionales, los cuales brindan confianza, transparencia y seguridad en cada proceso comicial en Venezuela. Asimismo, precisó que desde el año 2006 en cada evento electoral se acredita a un promedio de 3 mil observadores nacionales que trabajan con el acompañamiento internacional, lo cual permite demostrar a expertos extranjeros el desarrollo técnico de cada votación.

En cuanto a la profundización de las garantías electorales puntualizó que tiene cuatro fases: la primera, las garantías técnicas que conciernen al sistema automatizado, la seguridad del proceso electoral, la observación nacional y el acompañamiento internacional. “Es un sistema completo, profundo y comprende más de 13 auditorías”. Destacó que en cada auditoría participan tres representantes: un auditor externo, un técnico de las organizaciones con fines políticos o postulantes, así como un miembro del ente comicial.

Añadió que una vez que los electores emiten su voto, se realiza una auditoría de verificación ciudadana, la cual se basa en mirar el comprobante del sufragio así como el candidato de su preferencia.

También agregó que desde el año 2004, se efectúa la auditoría del cierre que consiste en la revisión del comprobante del sufragio. “En Venezuela contamos voto a voto y el mismo día damos los resultados, en tan solo horas”. Asimismo, añadió que algunas veces las auditorías duran varios días y constan de varias fases.

Resaltó que en cada proceso se acreditan en promedio 3.000 observadores nacionales. Además, explicó que este proceso de observación se combina con el acompañamiento internacional, figura que se aplica desde 2006 y que permite mostrar a expertos extranjeros el desarrollo técnico de cada votación.

EL 20 De MAYO LA EXPRESIÓN DEL PUEBLO SERÁ “INAPELABLE”

Aseguró que el 20 de mayo habrá una “expresión limpia, genuina e inapelable de la voluntad del pueblo”, y más adelante señaló que el cronograma de las elecciones conjuntas “es indetenible. No habrá poder interno o extranjero que sea capaz de ultrajar la voluntad del pueblo venezolano. El Poder Electoral está comprometido con las elecciones”.

REINSTAURARÁN CENTROS DE VOTACIÓN

Lucena anunció que se reinstaurarán los centros de votación que fueron reubicados al verse afectados por la violencia política promovida por la derecha venezolana e internacional en 2017 .

Aclaró que se reubicaron estos centros porque la espiral de violencia de la derecha opositora dejó un saldo de seis sedes regionales del CNE quemadas y por las amenazas contra el electorado y el personal del ente comicial, y proyectó un material audiovisual en el cual se registran los ataques a las sedes regionales del ente comicial como, por ejemplo, la del Táchira. “No los movimos por capricho, sino porque hubo un proceso de violencia. No queremos que el país olvide esos intentos crueles para impedir la voluntad soberana. Aquí hubo un acto antidemocrático para impedir que los venezolanos se expresaran. También atacaron la integridad física, psicológica y emocional de los hombres y mujeres del Poder Electoral”, lamentó Lucena.

HENRI FALCÓN Y JAVIER BERTUCCI RESPALDAN ACUERDO

Los candidatos presidenciales de las organizaciones políticas de oposición Henri Falcón, de Avanzada Progresista y Javier Bertucci, del Movimiento Esperanza por el Cambio, respaldaron ayer con sus rúbricas el Acuerdo de Garantías Electorales en la sede del máximo organismo comicial.

Henri Falcón, quien además cuenta con el apoyo de Copei, del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre otros partidos, tras la firma del documento señaló: “Apostamos a la paz, a la democracia, que no es otra que el cumplimiento certero de nuestra Carta Magna”. Advirtió, además, que no caerá en diatribas con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), “jugar limpio es darle cumplimiento al Acuerdo”. Aprovechó para promover el ejercicio del sufragio: “En ningún país del mundo se conoce un resultado positivo con la abstención”. Coincidió con el candidato de la patria al afirmar: “Los problemas del país los vamos a revolver nosotros los venezolanos. Estamos confiando en el árbitro electoral”.

Por su parte, Javier Bertucci afirmó: “Tenemos conciencia por la situación de nuestro país. El tema económico es lo prioritario en mi plan de gobierno. El ambiente exige el cumplimiento de las normas firmadas hoy en el CNE”.

En relación con su supuesta vinculación con el caso de Panamá Papers, declaró que no tiene nada que ver con eso.

