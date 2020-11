El 6-D Venezuela dará una lección democrática a la oposición que ha saqueado al país

El jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), Jorge Rodríguez, aseguró este jueves que el pueblo venezolano dará el próximo 6-D una enorme lección democrática a la extrema derecha golpista que ha saqueado al país.

“Vamos a darles una enorme lección democrática a los criminales que nos han bloqueado”, afirmó.

En un encuentro con las estructuras políticas del Circuito N°3, parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, sostuvo que la extrema derecha que hoy gobierna el Parlamento llegó a la AN con dos objetivos: el primero era acabar con la Revolución Bolivariana y asesinar al presidente Nicolás Maduro, y el segundo objetivo era robarse los recursos de la nación, tanto internos como externos.

“Se pasaron, se les fue la mano a estos criminales, pero los vamos a sacar con votos del pueblo. Sus crímenes no pueden quedar impunes”, apuntó.

“COBREMOS LO QUE NOS HAN HECHO”

Reiteró el llamado a rescatar a la AN, así como todas las empresas y recuperar los recursos que se han robado. “Voto con voto les cobraremos todo lo que nos han hecho, y para eso ya tenemos propuestas de leyes que ustedes mismos hicieron, tenemos leyes fundamentales y hermosas, tenemos mucho trabajo por hacer”, indicó.

Rodríguez manifestó que los hombres y mujeres de Petare son los más guerreros de Miranda, “por eso vamos juntos a construir la victoria que se merecen, debemos rescatar la AN. Vamos juntos a construir la victoria que ustedes se merecen en la AN y que han venido construyendo casa por casa y barrio por barrio. Nunca más violencia contra la mujer venezolana, vamos a legislar para proteger al pueblo. No podemos descansar en las próximas semanas para multiplicar esfuerzos y arrasar el 6-D”.

Caracas