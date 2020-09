El 6 de diciembre abre una nueva era para Venezuela

Tras 20 años de intento inútil de acceder al poder por la vía violenta, se produce una fractura en la oposición y un sector de esta decide apostar a la negociación con el chavismo y transitar por el camino democrático y electoral, según se dijo en el programa Dando y Dando. El 6 de diciembre nacerá otra oposición y aparecerá un nuevo liderazgo. El que no esté en la renovada Asamblea Nacional se convertirá en polvo cósmico, vaticinó Nicolás Maduro

Quienes no estén representados en la nueva Asamblea Nacional, que el pueblo venezolano escogerá el próximo 6 de diciembre, se convertirán en polvo cósmico, afirmó el presidente Nicolás Maduro durante su intervención, el pasado jueves, en la primera jornada de formación de candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional (AN) por el Gran Polo Patriótico.

Además de su pronóstico con respecto al destino político de los que siguen apostando a la vía violenta y al apoyo de Estados Unidos para acceder al poder, Maduro afirmó: “La nueva Asamblea Nacional que se instale el 5 de enero de 2021 debe ser el epicentro político para lograr los cambios que requiere el país”.

La jornada formativa, a la que el Presidente asistió como invitado especial, se hizo por videoconferencia, y participaron los 554 candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico en todo el país. Junto a Nicolás Maduro estaban Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, Cilia Flores, Tania Díaz, Héctor Rodríguez y otros dirigentes.

Maduro también destacó la trascendencia para el país y su estabilidad política de la Mesa de Diálogo Nacional, de cuya instalación se cumplió un año el miércoles pasado.

Dos días atrás en esa misma semana, el martes, en el programa Dando y Dando, que se transmite por Radio Nacional de Venezuela y otros medios tanto televisivos como radiales, se hizo otro tipo de vaticinio en lo que respecta al futuro del país y la nueva etapa que se abre a partir del 6 de diciembre próximo y el 5 de enero de 2021.

Tanto Tania Díaz y Aristóbulo Istúriz, conductores de Dando y Dando, como Timoteo Zambrano y Segundo Meléndez coincidieron en que con la renovación de la Asamblea Nacional después de los comicios de diciembre se abrirá una nueva era que permitirá reinstitucionalizar este organismo.

Los cuatro utilizaron las dos horas del programa para analizar e intercambiar punto de vista con respecto a los logros obtenidos con la firma de acuerdos con la oposición democrática y moderada en la Mesa de Diálogo Nacional, convocada por el presidente Nicolás Maduro. Aristóbulo Istúriz, Timoteo Zambrano y Segundo Meléndez formaron parte de la mesa de diálogo. Zambrano y Meléndez lo hicieron por el sector opositor.

Timoteo Zambrano, quien intervino en la primera hora del programa, afirmó, cuestión que secundaron Tania Díaz y Aristóbulo Istúriz, que a partir del 6 de diciembre nacerá una nueva oposición, una nueva Asamblea, no para tumbar gobiernos. Se renovará el diálogo político, surgirá un nuevo liderazgo.

“Yo creo que eso va a venir y veremos quizás, Aristóbulo y Tania, una asamblea muy dialogante, porque ambas partes son intérpretes de su tiempo, entonces, al renovarse la política, ese elemento esencial de la democracia como es el dialogo se va a renovar. Yo creo que ahí la vieja política está liquidada”, afirmó Timoteo Zambrano.

El voto, arma letal

Aristóbulo Istúriz sustentó que el salto a la nueva época, la nueva etapa, requerirá comprensión, se trata de un proceso.

En relación a una inquietud de Tania Díaz en el sentido de que todavía hay gente reacia, Istúriz consideró que cada día hay menos gente que los escucha.

“ … Yo tengo la percepción, no tengo el criterio científico para demostrar, de que la correlación de fuerza internacional que estaba contra Venezuela se ha ido desvaneciendo con todos los logros de la vía electoral. La vía electoral ha venido debilitando al Grupo de Lima, a la comisión de la Unión Europea, a todos los aliados y al propio Estados Unidos. Cuando uno escucha al propio Elliot Abrams que dice que María Corina Machado es realismo mágico, eso tiene mucho que ver con lo que hemos avanzado nosotros, para que él de ese salto, después de decir que hay que exterminar esto. Decir, ‘no, eso es realismo mágico, pensar que nosotros vamos a invadir, a hacer lo que ellos (la oposición) no pueden hacer’. La oposición debe buscar sus fuerzas. Yo creo que con los avances que hemos logrado, ha ido cambiando también la correlación de fuerzas. ¿Qué dice tú, Timoteo, de eso?”, señaló Istúriz.

“Ese análisis es correcto”, ripostó Zambrano. “Siempre preveíamos que el dar el paso para tener un nuevo CNE y convocar las próximas elecciones, ese es el voto, el arma letal, no hay arma más letal que el voto contra el arma de guerra. No hay un arma de guerra que pueda combatir el voto. Las grandes confrontaciones en el mundo se han resuelto por la vía del voto y no por la vía militar. Es clarísimo que lo que nosotros hemos logrado hacer, más allá que haya reconocimiento de la comunidad internacional sobre este proceso de la Mesa de Diálogo Nacional, que no la reconocen algunos sectores internacionales, otros sí, es evidente, como decía hace rato, que la realidad es tan dura como una roca. El país se ha metido en el proceso electoral, y ellos mismos comienzan a desmarcarse de una política totalmente equivocada, cosa que yo decía, no me puedo morir sin haber visto una locura de esta naturaleza, que haya dos presidente, uno de ellos entre comillas, y que además se haya autonombrado en un templete, es decir, ni siquiera en la plenaria parlamentaria”.

Timoteo Zambrano dijo además que con la Mesa de Diálogo Nacional se frenó una agenda de intervención militar que tenía Estados Unidos contra Venezuela. Detalló que de los 65 y pico de países que apoyaron la autoproclamación de Juan Guaidó ya solo quedan unos 32, y que se está produciendo un proceso de reflexión en algunos países de la Unión Europea y otros gobiernos latinoamericanos.

“Ellos hablan de un reconocimiento. Yo digo, no, si hay una participación del más del 50 por ciento esa es la enorme legitimidad que requiere este proceso, la legitimidad de la gente y estoy seguro que la tendremos con más del 50 por ciento. Lo sigo sosteniendo: la gente va a salir a votar. No importa por quién vote, sino el deseo de darle una salida política y que apunte a la ruta de la paz, bueno, la gente lo va a ejercer. Eso es lo que están viendo muchos, porque cuando revisas las encuestas, uno tiene que auscultar las tablas, y cómo hay un deseo de paz y normalización de la vida nacional. Es decir, además este proceso quiebra sin duda alguna la polarización”, aseveró Zambrano.

La claridad del patriota

Tania Díaz en su papel de moderadora y de apagafuegos cuando el debate se puso tenso, le pidió a Segundo Meléndez, miembro del Movimiento al Socialismo, su valoración de la Mesa de Diálogo Nacional y los acuerdos alcanzados como soportes del piso democrático e institucional para el proceso electoral venidero.

Dijo Meléndez que con la Mesa de Diálogo se generó una nueva situación que permite abrir una ruta democrática para la solución de los problemas que vive el país y para la relegitimación de las instituciones, como uno de los objetivos planteados.

Consideró que la Mesa de Diálogo no resolvería todos los problemas, pero enrumbaría al país en la dirección de la búsqueda de soluciones.

“Creemos”, señaló, “que ha habido un cambio importante a partir el esfuerzo que hicimos en la mesa para crear las condiciones que facilitaron la realización del proceso electoral que está convocado para el 6 de diciembre. La cuestión fundamental, a nuestra manera de ver, fue la designación de un nuevo CNE. La situación que se venía dando a nivel de opinión con el CNE hacía muy difícil que con la anterior directiva se pudiese normalizarse la vida electoral del país. Esta designación creó una nueva situación y hoy estamos en una circunstancia en la que uno puede garantizar la participación de los venezolanos en este proceso electoral, que va a ser muy importante, va a estar por encima, considero yo, del 50 por ciento, que es un logro en relación a lo que se venía planteándo en los últimos procesos que se han dado en el país. Eso en verdad es, a mi juicio, el logro fundamental de la mesa, porque pone a los venezolanos en la búsqueda de soluciones de carácter electoral. Los pone a enfrentar y a deslindarse de las políticas que han venido predominando en la oposición en relación a la búsqueda de salidas al margen de la democracia, de la Constitución, y por la vía violenta, por la vía irracional”.

Meléndez planteó, en relación a los problemas económicos y sociales, que en la Mesa de Diálogo se dieron discusiones al respecto, y se llegó a un acuerdo sobre el tema y sobre un conjunto de medidas que no se implantaron, lo que a su juicio ha derivado en una situación mucho peor.

“La situación de vida de los venezolanos”, indicó Meléndez, “es cada día más difícil, no solo por razones de la pandemia y de la circunstancia que ha creado la pandemia, que indudablemente ha incidido mucho en eso, sino por los efectos de la crisis que ya veníamos arrastrando desde hace algún tiempo ya largo, por un lado, y luego por el agravamiento de las irracionales sanciones que se le han aplicado al país. No ha habido, a nuestra manera de ver, la voluntad necesaria para poner en ejecución medidas como esas. Creemos que eso es urgente, es muy importante, y que la mesa debe seguir ocupándose de esa situación”.

En este punto, Aristóbulo Istúriz cuestionó el punto de vista de Meléndez: “¿Cuáles son esas medidas que tú dices que son importantísimas, urgentísimas, y no se han tomado?”.

“Por ejemplo”, consideró Meléndez, “nosotros, incluso cuando comenzó la pandemia, hicimos planteamientos en la reunión de la mesa y una de la cuestión era la urgente y, a nuestro juicio, sigue siendo una necesidad de poder establecer un mecanismo de diálogo más amplio que permitiera buscar salidas que fueran no solo de las propuestas del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad para enfrentar los problemas económicos”.

“Ahí discrepo porque no creo que tengamos otro venezolano que sea más amplio que Nicolás Maduro, que llame más al diálogo que Nicolás Maduro. Yo quisiera conocer a un venezolano que tuviera más amplitud y más capacidad para llamar al diálogo que Nicolás Maduro”, dijo Istúriz.

A partir de allí se inició un debate entre Istúriz y Meléndez. El segundo insistía en que la situación de crisis del país venía de antes y que las sanciones del imperio estadounidense, que ellos han cuestionado reiteradamente, vinieron a agravarla, pero no se tomaron medidas apropiadas. Sostuvo que era necesario convocar a los distintos sectores del país para la búsqueda de soluciones.

Tanía Díaz señaló que esa discusión formaría parte de los debates de la nueva Asamblea Nacional.

Ante algunos planteamientos de Meléndez y su insistencia en que las sanciones y el bloqueo solo agravaron una crisis que ya existía, Istúriz replicó que la escasez de gasolina, de gas, el deterioro del bolívar son medidas contra el pueblo.

“Yo decía que no es defender a Maduro por defender a Maduro. De verdad verdad, Maduro ha hecho un gran esfuerzo. Cuando yo fui vicepresidente ejecutivo me puso al frente de coordinar el Consejo Nacional de Economía, allí estaban todos los factores, con todos nos sentamos. Todos los martes una jornada buscando alternativas. Y hay sectores que siguen los lineamentos de los Estados Unidos. Entonces, es fácil decir de afuera ahora que es que no los cohesionamos, los arrinconamos, e independientemente de los errores que podamos haber cometido, entonces Maduro ha hecho un gran esfuerzo por cohesionar. La Mesa de Diálogo es un ejemplo de esa cohesión. Venezuela entró en un escenario electoral, entonces hay que hablar con mucha claridad. Aquí no podemos ir con cuentos sobre la gasolina, las colas. No, no, las colas son de Elliot Abrahams, son de Donald Trump y el patriota tiene que enfrentar esa vaina, ¿entiendes? Tiene que tener claridad”, dijo Istúriz.

Al final del programa, Tania Díaz concluyó que en diciembre se enviaría un mensaje contundente ante la necesidad de aislar a los violentos y erradicar las prácticas antidemocráticas.

“Tenemos 20 años en esto”, expresó, “20 años de una oposición radical tratando de llegar al poder por la vía rápida. Yo sí creo que con la participación de todos los sectores, en esta elección parlamentaria vamos a dar un mensaje todos los venezolanos, un mensaje contundente al mundo, un mensaje de lo erróneo y lo injusto que ha sido la política de Estados Unidos, avalado por la extrema derecha venezolana”.

Ni Maduro ni Mandrake

Aristóbulo Istúriz consideró que en esto de las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela había que tener claridad. Leyó la intervención del comisionado Elliot Abrams ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con la que solicitó que le aprobaran recursos para tumbar a Nicolás Maduro.

“Esto de atacar al chavismo”, señaló Abrams, “es sencillamente para nosotros una guerra de sobrevivencia y la imposición de una razón que debe prevalecer sobre las demás, porque de otro modo estaremos admitiendo y dando campo para que se nos destruya, y les digo, imagínense, señores representantes, por un segundo que nosotros dejáramos gobernar a los chavistas sin ponerles trabas, sin hacerles la guerra, permitiéndoles hacer sus proyectos sociales sin tomar en cuenta nuestras empresas y socios, siendo que los valores nuestros han sido los suyos por casi dos siglos. Imagínense que les sigamos permitiendo tener toda clase de relaciones extrañas con todo ese mundo adverso a los Estados Unidos, llenando a su pueblo de conceptos e ideas que van todos contra nuestros valores. Imagínenselo por un momento, señores representantes. Esto conduciría a la debacle y a la perdición de la democracia en el hemisferio occidental, aquí mismo en nuestras entrañas. He ahí la razón por la cual ese tipo de régimen constituye una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país, algo que ustedes lo deben saber muy bien. En esencia, de eso se trata la lucha que estamos librando contra ese tipo de regímenes que pondrían en peligro nuestro propio destino”.

Istúriz cuestionó, luego de dibujar el panorama de agresiones y sanciones criminales contra Venezuela, que se reconociera esta realidad, pero se dijera luego que Nicolás Maduro ha debido aplicar políticas necesarias en el plano económico.

“(…) No, ni Maduro ni Mandrake ni el Che Guevara. Maduro es un mago más bien. Maduro es un mago (ya) que nosotros estamos aquí vivos todavía”, consideró el también ministro de Educación.

