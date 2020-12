El 6 de diciembre “no volverán a engañarnos”

Expectantes por lo que ocurrirá el próximo domingo, capitalinas y capitalinos aspiran a que la nueva AN que resulte electa encamine al país por el sendero de la recuperación económica y la paz. “Aquí sentimos aún el aire fresco en medio de todas esas vicisitudes, se siente con ánimo y con seguridad que esta dificultad la vamos a superar porque el Presidente ha sabido mover las piezas de ajedrez de una manera fina y sabrá dar el jaque mate”, dijo uno de los encuestados

__________________________________________________________________________________

Una clase magistral de economía y de políticas sociales de Eliot Godoy, nativo de El Callao, una disertación sobre las expectativas políticas el próximo 6 de diciembre a cargo de Kiliam Kairo y Luz Marina Guzmán, un vistazo al panorama internacional y al patio interno por Luis Salazar y una arenga para salir a votar en la voz de la chamana wayúu, Jenny Vásquez, quien igualmente ofrece un ritual indígena para conjurar males y pandemias, son parte del ambiente que se palpa en el centro de Caracas por estos días, cuando los citadinos disfrutan del mes de flexibilización amplia anunciado por el presidente Nicolás Maduro con motivo de la festividad navideña, luego de unos diez meses del sugerido “quédate en casa, usa el tapaboca y distanciamiento social”. Ayer bajó Pacheco a Caracas envuelto en neblina y tiritando de frío. Fue recibido en la plaza Bolívar en medio de pregones y música típica.

Ayer la ciudad amaneció con un cielo azul impactante y un sol tibio, típico de los días fríos de diciembre. Un gentío andaba por el centro revisando precios y buscando ofertas. Hubo muchas colas en los bancos, y gente asoleándose en los espacios públicos.

Elliot Godoy, uno de los que merodeaba por la “esquina caliente”, asegura que el pueblo tiene una gran equivocación con la cuestión de los dólares, ya que Estadios Unidos nunca va a dar una licencia a Venezuela para troquelar billetes verdes. Sustenta que nuestra moneda es el bolívar y esa moneda no puede ser sustituida por el dólar.

“Aquí los que están es”, piensa don Elliot, “drenando una cantidad de dólares para acá, para confundir a la gente, y quieren dolarizar al país, y eso es precisamente lo que nos está llevando a la ruina. Y los pobres comiéndose a los mismo pobres, es decir, el pez más gordo, Estados Unidos, se come al pez pequeño”.

Godoy señala que la nueva Asamblea que se elegirá el próximo 6 debería aprobar una ley fuerte y lograr un gran acuerdo nacional entre todas las toldas políticas para desbloquear las sanciones criminales que nos han impuesto.

“En ese sentido el país crecerá, se hará fuerte nuestro bolívar y no habrá hambre como dicen muchos. Aquí nuestro presidente Nicolás Maduro está haciendo de tripas corazón para que la gente no pase hambre, porque le da su bono, la caja del CLAP, las proteínas. Mantiene los subsidios para abaratar los alimentos. Tenemos una gran cantidad de servicios que no los hay en otros países, como la atención médica. Yo no quiero grandes hospitales, lo que deseo es un ambulatorio que me puedan atender con los primeros auxilios para no tener que enfermarme. Entonces, no entiendo esta gente por aquí que están comprando y vendiendo dólares, oro, y están llorando, y que pasan hambre, pero compran oro y dólares. Aquí lo que hay es un país donde se está lavando ese dinero mal habido, tanto de personeros internos como de afuera, tratando de llevarse lo poquito que nos queda para nuestros hijos y nietos. De manera que la gran equivocación es querer que Venezuela se convierta en un país dolarizado”.

-¿Cómo ha visto usted 2020 y cómo se prepara para las Navidades?

-Me preparo con mucho ánimo y muy bien, porque nuestro Presidente ha hecho realmente una gesta histórica a nivel mundial. Solamente aquí en Venezuela se siente el calor navideño, mientras en otros países las cosas se han dificultado con el coronavirus. Aquí sentimos aún el aire fresco en medio de todas esas vicisitudes, se siente con ánimo y con seguridad de que esta dificultad la vamos a superar porque el Presidente ha sabido mover las piezas de ajedrez de una manera fina y sabrá dar el jaque mate. Se lo dio la vez pasada con las guarimbas, cuando convocó a la Constituyente, y se lo sigue dando ahora con esto de la Ley Antibloqueo. Él va a seguir dando jaque mate a todos ellos. Yo en lo particular, que paso de los 70, me siento muy bien, y muy optimista y seguro estoy que Venezuela recuperará su situación económica y social.

-¿Usted es de Catia?

-No, yo soy de El Callao, estado Bolívar.

Como don Elliot, mucha gente en el centro de la ciudad anda con un rostro risueño, sin amargura, ni rostro descompuesto por las vicisitudes. Por la plaza San Jacinto, en uno de los locales del mercado de vendedores informales, sonaba una seguidilla de música navideña, con canciones y coros de aguinaldos eternos que nunca envejecen.

“Si acaso algún vecino

se quiere molestar

aquí traigo un chaparro

para hacerlo callar”

El robo del siglo

A Kilian Cairo le parece magnífico el proceso del 6 de diciembre. Lo está esperando desde hace cinco años, desde que la Asamblea Nacional fue ganada por unos diputados que considera antivenezolanos, vende patria, ya que sumergieron al país en una crisis económica catastrófica, regando malas noticias de que aquí gobernaba una dictadura. Utilizaron la AN, con apoyo y patrocinio de Estados Unidos, para robarse las empresas Citgo, Monómeros en Colombia y el oro depositado en Reino Unido.

“Esa fue una Asamblea que ejecutó el robo del siglo, como digo yo. Además con la pandemia y las sanciones unilaterales de Donald Trump desestabilizaron nuestra economía. El pueblo tiene que estar seguro que el 6 de diciembre vamos a salir a votar para darle un cambio total a esta AN y conseguir que se canalice el país por buen camino, aprobando leyes para el pueblo y haciendo una AN de perfil democrático, participativa y protagónica . Eso es lo que aspiro para el 6 de diciembre. Ahora la oposición utiliza la última arma que le queda, el dólar, para hacer implosionar al pueblo, pero el pueblo está consciente y está curtido. Aquí no volverán a engañarnos”, señala.

También por el centro, Antolín Ramírez, una mujer que compra y vende dólares, afirma: “Aquí lo que se necesita es un cambio. Claro que no es culpa del Presidente, pero aquí todo está caro: comida, los dólares. ¿Qué vamos a comer? Si él no hace cambios, no hay nada”.

Luz Marina Guzmán relata que hizo un recorrido por la gran Caracas y palpó cómo la población salió a votar masivamente en los simulacros electorales, por lo cual le parece que hay intención de votar el próximo 6 de diciembre, tanto chavistas como de opositores.

“A todo venezolano que tenga cédula de identidad se le llama a votar, a pararse temprano con el toque de diana, tomarse su cafecito, desayunar. Veo unas elecciones tranquilas, con mucha democracia en las que todo el mundo participe. De mi parte, como pesuvista, chavista, me voy a parar temprano. La pelea es peleando. Yo siempre he dicho: amor con amor se paga. ¿Me explico? Vamos todos a salir a votar el 6 de diciembre. Unidad, lucha, batalla y victoria, y con el morral de Chávez al hombro. Venceremos.

-¿Aspira usted a comer hallacas?

-Oye, te voy a decir algo, ya me comí mi primera hallaca navideña, que la preparé con un gallito que teníamos en una hacienda; tengo unas gallinitas. El que cría tiene derecho a comer. Hicimos unas hallacas con gallina criolla. Excelente, aspiro a preparar otras más, porque nuestro presidente Nicolás Maduro nos viene con el pernil, con el combo hallaquero y vamos a tener unas Navidades fee- liii- ces.

Conjuro wayúu

Luis Salazar, quien se presenta como “vecino de la parroquia Sucre y amigo de la plaza Bolívar”, señala tajantemente que los venezolanos le van a demostrar al mundo que somos un pueblo soberano y que ejerceremos nuestro derecho de elegir de manera autónoma una nueva AN. Rechaza que la Unión Europea pretenda inmiscuirse en nuestros asuntos internos, cuando sus miembros, entre ellos Italia y España, sufren un rebrote del coronavirus, mientras que en Estados Unidos, a 20 días de haber concluido las elecciones, todavía se desconoce al nuevo presidente.

“Aquí a las 10.30 de la noche del día de las elecciones ya tenemos los resultados. Esta es la elección 25 en 20 años, lo que significa que aquí hay una democracia que se renueva, se fortalece. Somos el único país del mundo con el cien por ciento automatizado el proceso electoral. Eso es un triunfo de la democracia venezolana y lo quieren tapar, les da pena que un país del tercer mundo tenga un tremendo sistema electoral, tenga un pueblo que demostró en los dos simulacros que está dispuesto y se ocupa por ejercer su derecho al voto”, señala Salazar.

Jenny Vásquez, presidenta de la liga deportiva indígena y chamán de la etnia wayúu y residente en el kilómetro 9 de El Junquito, llama a los criollos de Caracas y de comunidades aledañas a que nadie se quede en casa este domingo.

“Hay que salir a votar porque esto está muy arrechó, muy berraco como decimos, y si nos quedamos en casa durmiendo, entonces, cómo podemos echarle la culpa a Maduro. Nos es culpa de él, es culpa mía si no salgo a dar mi voto. Yo no voy a obligar a nadie a que salga a votar por nuestro partido PSUV, pero soy consciente de que si los demás hermanos indígenas o criollos no quieren votar por el PSUV, allí están los otros, y el que quiera votar por su partido rancio, ese es su problema, pero vaya a votar para que pueda reclama. ¿Cómo va a reclamar si no vas a votar ni por el partido rancio ni por la Revolución? Y los invito también a sembrar comida. Como decía Chávez. El conuco, que lo llamaban loco porque invitaba a sembrar, así sea en la terraza, auyama, tomate, cebolla”.

Plantada cerca de la alcaldía caraqueña, realizó una especie de conjuro para espantar los malos espíritus e influencias indeseables. Habló en su lengua, tocó una especie de tapara y danzó alrededor.

“Hago este ritual para atraer más sabiduría, inteligencia, más salud y que venga rápido esa vacuna para que todos y todas nos la podamos poner, del partido político que sea. La otra es para crear conciencia, que no haya conflicto en estas elecciones, que ganemos limpiamente como tenemos que ser. Nosotros reconocimos cuando nos dieron una paliza, y si esta vez nos toca a nosotros darles una paliza, que lo reconozcan. Y con Chávez y Maduro el pueblo está seguro. Somos Guaicaipuro resteados con Maduro”, dice.

T/ Manuel Abrizo

F/ Luis Franco

Caracas