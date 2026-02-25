El anclaje de embarcaciones en el Parque Nacional Morrocoy se realizará exclusivamente en boyas y no sobre los corales

Como parte de las acciones inmediatas para frenar el deterioro ambiental, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el anclaje de embarcaciones en el Parque Nacional Morrocoy ahora se realizará exclusivamente en boyas y no sobre los corales.

Esta medida busca evitar la destrucción de los arrecifes, una de las mayores riquezas del parque, y representa un cambio significativo en la dinámica operativa de los navegantes y operadores turísticos. «Morrocoy llega al alma, es un parque demasiado espectacular, demasiado hermoso. Tenemos que cuidarlo para todos y para todas, así que gracias a todos y a seguir trabajando, a cuidar Morrocoy y que sea Morrocoy sostenible», comentó.

Además de esta regulación, se informó sobre próximos anuncios que realizarán los ministros de Turismo y Ecosocialismo para incentivar la actividad económica mientras se preserva el entorno.

La presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, resaltó la importancia de aplicar soluciones prácticas que generen un gran impacto ambiental positivo, asegurando que el equipo de Gobierno se mantiene desplegado como un solo cuerpo para proteger este patrimonio natural venezolano.

