El bitcóin sufre desplome histórico

El bitcóin, la criptomoneda más comercializada del mundo, ha continuado su desplome de meses este jueves cayendo a un mínimo de 62.898 dólares, su precio más bajo en más de un año y más de la mitad de su valor desde octubre de 2025, cuando alcanzó el máximo

histórico de 126.198 dólares. Las razones de su caída son diversas y no solo preocupa a los inversionistas de la criptomoneda.

El desplome se ha producido en medio de un debilitamiento general de los mercados financieros, donde los inversores han reducido su exposición a activos de mayor riesgo,

influido por la incertidumbre, las tensiones geopolíticas y el retraso en la publicación de datos económicos clave de Estados Unidos debido al posible cierre parcial del Gobierno.

Otro factor que presiona el precio es la venta de posiciones por parte de grandes tenedores y fondos especializados, lo que aumenta la oferta en el mercado y acelera la tendencia bajista. Analistas señalan que las tasas de interés elevadas han restado atractivo a las criptomonedas, ya que los inversores encuentran mejores rendimientos en instrumentos financieros tradicionales y con menos riesgo.

Estos factores, junto a la pérdida de confianza en los activos de riesgo, han impulsado la salida de capitales de las criptomonedas y han provocado que este mercado pierda cientos de miles de millones de dólares en valor desde su máximo de finales de 2025.

Efectos colaterales El retroceso del bitcóin también ha impactado a otras criptomonedas, conocidas como ‘altcoins’, que han registrado pérdidas significativas. Muchos inversores han optado por trasladar su dinero a activos considerados más seguros, lo que ha profundizado la presión vendedora en el mercado cripto.

Otro elemento observado por los analistas es el comportamiento de los fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados al bitcóin.

Cuando los inversionistas retiran su dinero de estos fondos, suele haber más presión para vender bitcóin. Esto se debe a que los fondos necesitan vender parte de sus bitcoins para poder devolver el dinero a los inversionistas que desean retirarse.

Expertos del sector señalan que, en este escenario, en el que la criptomoneda compite directamente con rendimientos reales y con activos tradicionales, se podría mantener la volatilidad en el mercado y provocar nuevas caídas si se repiten los patrones de ciclos bajistas anteriores.

La empresa estadounidense de servicios financieros Stifel escribió en una nota el miércoles que el bitcóin podría caer alrededor del 70 % desde su máximo histórico a 38.000 dólares, según las tendencias de reducciones anteriores a mínimos en los mercados bajistas.

T/RT