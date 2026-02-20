El canciller de Irán se dirige al liderazgo estadounidense

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, utilizó una entrevista con la cadena estadounidense MSNBC para enviar un mensaje directo al presidente Donald Trump y a los legisladores de Washington: la disposición al diálogo existe, pero solo si se aborda a Irán con respeto.

«El mensaje es que las anteriores administraciones estadounidenses han hecho casi todo lo posible en nuestra contra: guerra, sanciones, el mecanismo de restablecimiento y todo lo demás. Pero nada funcionó», declaró Araghchi al ser cuestionado sobre qué le diría al presidente Trump y a los miembros del Congreso, considerando que el mandatario estadounidense frecuentemente sigue este tipo de programas.

El canciller iraní enfatizó la postura de principios de la República Islámica: «Si hablan con el pueblo iraní con lenguaje de respeto, responderemos con el mismo lenguaje. Pero si nos hablan con lenguaje de fuerza, responderemos de la misma manera. Creo que los iraníes han demostrado ser un pueblo digno. Solo respondemos con el lenguaje del respeto. Esta es la forma en que deben dirigirse a nosotros, y verán el resultado».

La diplomacia es la única vía

Durante la entrevista, Araghchi recordó un episodio que, según sus palabras, demuestra la capacidad defensiva de Irán: «Creo que la vez pasada quedó demostrado que Irán es capaz de defenderse de la mejor manera posible. Después de la Guerra de 12 Días, nuestros enemigos no tuvieron más opción que solicitar un alto el fuego incondicional».

El ministro advirtió que cualquier nueva agresión encontrará la misma respuesta: «Si vuelven a hacerlo, la situación será la misma». Sin embargo, tendió un puente hacia la diplomacia: «Si buscan un acuerdo, si quieren una solución para el programa nuclear de Irán, si quieren asegurarse de que el programa nuclear de Irán es pacífico y seguirá siéndolo para siempre, la única solución es la negociación diplomática y alcanzar una solución diplomática».

Abordando la compleja relación bilateral con EE.UU., el ministro destacó: «Primero que nada, no consideramos al pueblo estadounidense como nuestro enemigo. Consideramos hostiles las políticas del Gobierno de Estados Unidos contra Irán. Cuando cesen esas hostilidades, tal vez podamos empezar a pensar en un tipo de relación diferente».

Tensiones entre EE.UU. e Irán

A comienzos de enero se produjo una escalada entre Washington y Teherán, tras la amenaza de intervención militar lanzada por Trump, en un contexto de protestas internas en Irán.

Aunque luego las manifestaciones cesaron, EE.UU. mantuvo la presión, redirigiendo su argumento hacia los programas nuclear y de misiles de Teherán.

El pasado 6 de febrero se celebró en Mascate, Omán, la primera jornada de contactos indirectos entre EE.UU. e Irán sobre la cuestión nuclear. Tras el encuentro, Trump aseveró que «Irán parece muy interesado en llegar a un acuerdo». Por su parte, Teherán describió el ambiente como «positivo» y confirmó la voluntad de mantener el canal de diálogo abierto. Una nueva jornada de conversaciones se celebró el martes en Ginebra, Suiza.

Al mismo tiempo, desde la nación persa han asegurado repetidamente que están preparados para responder a cualquier «error estratégico» de EE.UU. con golpes «pesados». Además, han advertido que un cese completo del enriquecimiento de uranio es «absolutamente inaceptable» para Irán.

Donald Trump advirtió este jueves que «cosas malas» podrían ocurrirle a Irán si no se alcanza un acuerdo con Washington y dio a Teherán un plazo de entre 10 y 15 días, que calificó como el «máximo» para lograrlo. Sin entrar en detalles sobre un eventual ataque militar, aseguró que Estados Unidos «va a conseguir un acuerdo de una forma u otra» y que, de no lograrse, «será desafortunado para ellos».

T/RT